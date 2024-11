El record d'infància més bonic que té Dulceida: Imatge que emociona

per Antoni Mateu-Arrom

Fa un mes que va néixer la primera filla de Dulceida i Alba Paul, Ària. El 15 d'octubre va arribar al món l'esperada criatura que ha suposat un gir de 180 graus a les vides de les influencers catalanes.

No obstant, la infància a la vida d'Aida Domènech no només passa pel naixement de la seva filla. També hi ha els seus records, que ella mateixa va donar a conèixer al seu moment a través d'històries d'Instagram, publicades ja fa uns quants anys.

Els estius més bonics de Dulceida

Un usuari anònim d'Instagram va preguntar a la celebritat per un record d'infància. Però no un qualsevol, sinó “la primera cosa que et vingui quan penses en un record de tu de petita”.

En una ronda de preguntes oberta en què la influencer va animar els seguidors a xerrar sobre “el que us vingui de gust”, va rebre tota mena de preguntes. Des de ciutats alternatives on residiria, les seves rutines de maquillatge, i fins i tot, si té por de volar.

Ni curta ni mandrosa, Domènech va ser gaire clara: els càmpings són un dels records més preats que té de la seva infància. Concretament, durant els estius i tots els caps de setmana de l'any. Ella mateixa explica que “fins als 14 o 15 anys”, va haver-hi un enclavament de la Costa Brava que era nucli de reunions familiars.

| Wikimedia Commons

Va acompanyar el comentari amb una foto del seu germà, Alex Domènech , en una piscina inflable situada a les instal·lacions del recinte. Actualment, el germà d'Aida compta amb 318.000 seguidors a través d'Instagram. Al vostre compte publica fotos d'esdeveniments, viatges, col·laboracions amb marques, i també, comparteix algunes seqüències de la seva vida més familiar.

Fotos amb la seva germana Aida, o amb la neboda Aria es poden observar al capdamunt del seu carrusel de fotografies publicades.

| @dulceida

Quin és el càmping preferit de Dulceida?

La Costa Brava és un lloc ple de llocs on fer escapades. Al seu moment, la família de la influencer es va decantar pel Càmping Mas Sant Josep .

Aquest recinte encara continua obert actualment. Se situa a prop de la localitat de Lloret de Mar. Compta amb dos tipus d'instal·lacions: les casetes mòbils i les parcel·les, on es pot anar de viatge amb autocaravana.

A més, hi ha una molt bona quantitat de serveis disponibles: des de connexió a internet fins als lloguers d'electrodomèstics, passant per fleques, perruqueries o biblioteques.