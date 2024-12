El consell d'Helena Garcia Melero de cara a l'any 2025

Helena Garcia Melero, una de les presentadores més reconegudes de TV3, ha enviat un missatge esperançador i ple d’optimisme als espectadors de cara a 2025. En un vídeo publicat al compte oficial de Twitter de 3CAT, la periodista s’ha adreçat al públic amb un consell motivador després d’un 2024 gens fàcil. Aquest vídeo forma part d’una sèrie de missatges compartits per altres cares conegudes de TV3, com Quim Masferrer, que també han volgut sumar-se a aquest exercici d’acompanyament emocional.

Helena Garcia Melero: una figura clau de TV3

Helena Garcia Melero és un dels rostres més emblemàtics de la televisió pública catalana. Amb una llarga trajectòria al món de la comunicació, actualment és la presentadora del programa Tot es Mou, un espai d’actualitat, debat i entreteniment que s’emet cada tarda a TV3. Amb el seu estil proper i la seva capacitat per tractar temes d’actualitat amb rigor i sensibilitat, Melero ha aconseguit guanyar-se la confiança i l’estima del públic català.

| XCatalunya, 3Cat, jmcormier101 de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

Des del plató de Tot es Mou, Melero i el seu equip aborden notícies d’última hora, entrevisten personalitats destacades i ofereixen espais de reflexió i debat. La seva professionalitat i carisma fan d’ella una peça fonamental en la graella de la televisió pública.

El missatge esperançador pel 2025

En el vídeo publicat per 3CAT, Helena Garcia Melero comença amb una metàfora simpàtica: "Un ocellet m’ha dit que les coses no han anat com t’esperaves aquest 2024". Amb aquesta frase, fa referència a aquelles persones que han viscut un any complicat, reconeixent els seus esforços i lluites. Tot seguit, Melero anima el públic a mirar endavant amb optimisme: "El 2025 t’esperen coses molt bones, així que no et rendeixis".

Aquest missatge breu però potent connecta directament amb l’essència de la seva feina com a comunicadora: oferir suport, ànim i una perspectiva positiva fins i tot en els moments difícils.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Un vídeo que forma part d’una iniciativa més gran

El vídeo d’Helena Garcia Melero forma part d’una sèrie de missatges compartits per TV3 amb motiu de les festes de Cap d’Any. Altres figures destacades de la cadena, com Quim Masferrer, també han publicat vídeos similars. Masferrer, conegut pel seu programa El Foraster, va desitjar un 2025 ple de "llocs que et sorprenguin i persones per conèixer", reforçant així el to positiu i esperançador de la campanya.

Aquest tipus d’iniciatives demostren el tarannà de TV3 amb el seu públic. Un mitjà d’informació i entreteniment, però que també pretén acompanyar emocionalment els seus espectadors i les seves famílies.

Un referent de la televisió pública catalana

Helena Garcia Melero ha sabut consolidar-se com una figura imprescindible dins del panorama televisiu català. La seva capacitat per combinar rigor professional i empatia personal la converteixen en un model a seguir, tant dins com fora de la pantalla. Amb el seu missatge pel 2025, reafirma el seu paper com a comunicadora propera i compromesa amb les necessitats i emocions del seu públic.

El 2025 potser portarà nous reptes i l'equip de TV3 et vol donar suport en tot moment. Aquest consell de Cap d’Any inspira i també recorda que cada nou començament és una oportunitat per créixer i avançar.