Quim Masferrer té aquest missatge per a tu de cara al 2025

Quim Masferrer, una de les cares més emblemàtiques de la televisió catalana, ha aprofitat el final d’any per enviar un missatge especial a tots els seus seguidors. En un vídeo publicat al compte oficial de Twitter de 3CAT, l’actor i presentador ha felicitat l’any nou amb el seu característic to proper i carregat d’optimisme. Aquest missatge ha cridat l’atenció de molts, no només pel seu contingut, sinó també pel joc de paraules que entendran els que mirin el programa.

Quim Masferrer: el foraster que arriba a tothom

Quim Masferrer, nascut a Sant Feliu de Buixalleu, és actor, guionista i presentador, però sobretot, és conegut per la seva proximitat amb el públic i el seu estil únic. Després d’una trajectòria teatral consolidada amb la seva companyia Teatre de Guerrilla, va fer el salt a la televisió amb el programa El Foraster, que s’emet cada dilluns a TV3. Aquesta producció, que combina humor, humanitat i reflexió, ha aconseguit consolidar-se com un dels programes més estimats de la cadena.

| TV3, XCatalunya

A El Foraster, Masferrer visita petits municipis de Catalunya, on comparteix moments amb els seus habitants, descobrint històries i anècdotes que mostren la diversitat i la riquesa cultural del territori. El programa destaca per la seva originalitat i també per la seva capacitat d’emocionar i fer riure.

El missatge per al 2025: un desig ple de significat

En el vídeo publicat per 3CAT, Quim Masferrer comença dirigint-se al públic amb les paraules "bona gent", una expressió que utilitza habitualment per finalitzar els seus monòlegs a El Foraster. Aquest detall no és casual, ja que aquesta salutació s’ha convertit en un segell distintiu de l’actor que demostra l'admiració per la gent del poble que coneix a cada programa. En el missatge, Masferrer desitja als espectadors un 2025 ple de "llocs que et sorprenguin i, sobretot, moltíssimes persones per conèixer".

Un joc de paraules amb rerefons emocional

El fet que Masferrer utilitzi "bona gent" en el seu missatge serveix com a recordatori del seu programa, però també té un rerefons emocional. Amb aquestes paraules destaca la necessitat de valorar les relacions humanes, un tema recurrent en el seu treball televisiu.

| TV3, XCatalunya

El futur de Quim Masferrer i El Foraster

Amb el missatge per al 2025, Masferrer mostra un cop més el seu caràcter positiu i la seva capacitat per inspirar. El Foraster continuarà sent una finestra oberta a les històries i tradicions de Catalunya, consolidant-se com un referent en el panorama televisiu català. Alhora, Quim Masferrer segueix demostrant que, més enllà d’un presentador, és una figura que sap connectar amb la seva audiència a través de l’humor, l’empatia i l’autenticitat.

Amb aquest missatge, Quim Masferrer desitja un bon any a la "bona gent" i també ens recorda que la felicitat sovint es troba en les experiències senzilles. Un desig que, sens dubte, molts faran seu de cara al nou any.