Ni italiana ni francesa: La cuina que encanta a Marc Márquez i Gemma Pinto

El pilot que desafia cada corba i la influencer que domina cada pla han trobat un altre terreny comú lluny del soroll del paddock. No parlem de bistrots amb mantega ni de trattories amb pasta fumejant. El seu pla preferit, discret i cada cop més habitual, transcorre entre barres de ganivets esmolats i peix de primera.
L'escena es repeteix des de fa mesos i torna ara, amb la temporada ben encarrilada: una taula íntima, mirades còmplices i una elecció gastronòmica clara. Res de tòpics. Res de fotos impostades. Només una afinitat que s'ha convertit en senya d'identitat de la parella.
El sopar que delata la seva autèntica debilitat culinària
La pista no va sortir d'una exclusiva televisiva, sinó de les seves pròpies xarxes. Gemma Pinto va compartir a Instagram una nova sortida amb Marc Márquez a un temple del sushi de Madrid, confirmant que el seu idil·li amb la cuina japonesa no és un caprici passatger. El lloc escollit, Sushi Bar Tottori, firma d'alta cuina nipona amb segell de precisió i producte, s'ha convertit en parada recurrent del tàndem. La parella sembla anar a la recerca de discreció, una sala cuidada i una carta que ret culte a talls nets, nigiris fins i tàrtars que entren per la vista.
De l'italià del box a la barra nipona
Márquez viu enganxat a un entorn italià des del seu salt a Ducati. Tanmateix, la seva taula ideal no sembla trobar-se en una trattoria. Quan toca desconnectar, ni italiana ni francesa, la seva cuina preferida sembla que "parla" japonès i la seva brúixola apunta al sabor umami. Tottori ofereix menús tancats amb passis mesurats, nigiris de llobarro amb yuzu, talls de toro i picades d'ullet temperades com wagyu o yakitori.
En una de les stories on es mostra aquesta passió, Pinto va deixar un elogi rotund a l'experiència i va mostrar Márquez gaudint de la vetllada. La recepció va ser immediata amb comentaris celebrant la normalitat de la parella i peticions de recomanacions de plats.
El que mostren ells i el que comenta l'audiència
La relació entre celebritat i gastronomia sempre genera soroll, però aquí hi ha quelcom més que una foto bonica. En temps de titulars volàtils, repetir taula i cuina diu molt. La constància de Márquez a competir amb precisió mil·limètrica, combina amb la filosofia darrere dels talls de Tottori
La parella continuarà viatjant per mitja Europa, amb caps de setmana de vertigen i focus encesos. La pregunta és si en la pròxima aturada tornaran a la barra japonesa o s'atreviran amb una izakaya més consistent.