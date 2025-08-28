Ni iaia Suncion ni Agustina: el divertit personatge de Mercè Comes que no recordaves

Quan pensem en la llegendària actriu Mercè Comes, la ment ens transporta de seguida a personatges que han deixat empremta a la televisió catalana. Ens recordem amb estima de la iaia ‘Suncion’ a Plats Bruts, de l’entranyable Teresina a Teresina S.A., o d’Agustina a Nissaga de poder. I més recentment en la tieta Matilde de Com si fos ahir.
Tanmateix, la seva extensa i brillant trajectòria amaga joies que, amb el pas del temps, han quedat eclipsades pels seus papers més mediàtics. Molt abans de convertir-se en l’àvia més famosa de la comèdia, Comes va donar vida a un personatge secundari en una de les sèries més recordades dels noranta. Un rol que demostrava la increïble versatilitat que la convertiria en una de les grans dames de la interpretació a Catalunya.
Rita, el personatge que va consolidar el seu talent a "Secrets de família"
A mitjans dels noranta, Secrets de família es va consolidar com un dels grans fenòmens de TV3. La telenovel·la que explorava les complexitats i tensions dels Riera. Montse Guallar, Montserrat Carulla o Sergi Mateu en van ser alguns dels protagonistes.
Secrets De Família - Capítol 001
Enmig d’aquest entramat d’ambicions i conflictes, Mercè Comes interpretava la Rita. El seu personatge va durar pocs capítols. Era l’amant de Marçal (Joan Borràs). Una dona divertida, però una mica aprofitada, que va posar en bastants embolics el bo de Marçal. Finalment, se la va poder treure de sobre i mai més se’n va saber res.
De Teresina a la tieta Matilde: un viatge per la memòria televisiva de Catalunya
La carrera de Mercè Comes és un recorregut per la història de la televisió autonòmica catalana, deixant una marca inconfusible en cada producció. Va ser una de les tres germanes fundadores de la peculiar empresa de serveis a Teresina S.A., una comèdia de La Cubana. Una sèrie que ara ja és un clàssic.
Més tard, es va transformar en Agustina, la cartera del poble a 'Nissaga de poder'. Tanmateix, el seu salt definitiu a la fama popular va arribar amb la iaia ‘Suncion’ de Plats Bruts, on el seu carisma i la seva increïble vis còmica van conquerir una nova generació d’espectadors.
Més recentment, l’hem vista com la tieta Matilde a Com si fos ahir, demostrant que el seu talent segueix intacte i que és capaç de connectar amb el públic sense importar el pas del temps.
Mercè Comes és molt més que els seus personatges més cèlebres. És una actriu que ha sabut construir una carrera sòlida a base de feina i una capacitat única per dotar d’humanitat cada paper. La seva trajectòria és un mirall de l’evolució de la ficció catalana. Revisitar personatges com la Rita ens permet apreciar la magnitud d’una carrera excepcional.