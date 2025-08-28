Ni Iaia ‘Suncion’ ni Agustina: El divertido personaje de Mercè Comes que no recordabas

Cuando pensamos en la legendaria actriz Mercè Comes, la mente nos transporta de inmediato a personajes que han dejado huella en la televisión catalana. Nos acordamos con cariño de la Iaia ‘Suncion’ en Plats Bruts, de la entrañable Teresina en Teresina S.A., o de Agustina en Nissaga de Poder. Y más recientemente en la tieta Matilde de Com si fos ahir.

Sin embargo, su extensa y brillante trayectoria esconde joyas que, con el paso del tiempo, han quedado eclipsadas por sus papeles más mediáticos. Mucho antes de convertirse en la abuela más famosa de la comedia, Comes dio vida a un personaje secundario en una de las series más recordadas de los noventa. Un rol que demostraba la increíble versatilidad que la convertiría en una de las grandes damas de la interpretación en Catalunya.

Rita, el personaje que consolidó su talento en "Secrets de Família"

A mediados de los noventa, Secrets de Família se consolidó como uno de los grandes fenómenos de TV3. La telenovela que exploraba las complejidades y tensiones de los Riera. Montse Guallar, Montserrat Carulla o Sergi Mateu fueron algunos de sus protagonistas.

Secrets De Família - Capítol 001

En medio de este entramado de ambiciones y conflictos, Mercè Comes interpretaba a Rita. Su personaje duró pocos capítulos. Era la amante de Marçal (Joan Borràs). Una mujer divertida, pero un tanto aprovechada, que puso en bastantes líos al bueno de Marçal. Finalmente, se la pudo quitar de encima y nunca más se supo de ella.

De Teresina a la Tieta Matilde: un viaje por la memoria televisiva de Cataluña

La carrera de Mercè Comes es un recorrido por la historia de la televisión autonómica catalana, dejando una marca inconfundible en cada producción. Fue una de las tres hermanas fundadoras de la peculiar empresa de servicios en Teresina S.A., una comedia de La Cubana. Una serie que ahora ya es un clásico.

Más tarde, se transformó en Agustina, la cartera del pueblo en 'Nissaga de Poder'. Sin embargo, su salto definitivo a la fama popular llegó con la Iaia ‘Suncion’ de Plats Bruts, donde su carisma y su increíble vis cómica conquistaron a una nueva generación de espectadores.

| TV3

Más recientemente, la hemos visto como la tieta Matilde en Com si fos ahir, demostrando que su talento sigue intacto y que es capaz de conectar con el público sin importar el paso del tiempo.

Mercè Comes es mucho más que sus personajes más célebres. Es una actriz que ha sabido construir una carrera sólida a base de trabajo y una capacidad única para dotar de humanidad a cada papel. Su trayectoria es un espejo de la evolución de la ficción catalana. Revisitar a personajes como Rita nos permite apreciar la magnitud de una carrera excepcional.