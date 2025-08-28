Jordi Basté destapa el que molts pensen sobre la catalanofòbia: 'Gelat de...'

Tothom ja sap què ha passat. Una gelateria de Gràcia a Barcelona es va llevar coberta de pintades contra l'establiment, després del seu episodi de suposada catalanofòbia. Sembla que, segons la versió d'un client, l'establiment es va negar a atendre'l en la llengua de Catalunya.
Les reaccions no van trigar a arribar. El periodista de Rac1, Jordi Basté, va irrompre amb el seu humor característic per convertir un gelat en el símbol d'una realitat política. El gir final, amb el seu "parli'm en cristià" aplicat al gust "fresa", va desfermar aplaudiments, crítiques i reflexions.
Què va passar a la gelateria?
Durant la Festa Major de Gràcia, un treballador del local Helados Dellaostia va increpar la parella del conseller d'ERC, Guillem Roma. Només per parlar en català. La va acusar de "maleducada" i es va justificar dient "estem al Regne d'Espanya". L'endemà, el local es va llevar amb grafits i adhesius com "aquest local no respecta el català". La denúncia de Roma va desfermar una cascada de reaccions a xarxes i mitjans, i es van formalitzar reclamacions davant organismes públics.
La rèplica viral de Basté: ironia que parla més fort que un discurs
Mentre Basté gaudia de vacances i gelats després de la seva cobertura des de Las Vegas, va reaccionar amb enginy. En un tuit va enumerar gustos comuns amb els seus equivalents en català–castellà: nata, torró/turrón, xocolata/chocolate, orxata/horchata... I va rematar amb un "Fresa – 'parli'm en cristià'", un cop de sarcasme que va deixar empremta. La frase va condensar la frustració de molts en comprovar com d'absurda i innecessària resulta la històrica defensa del castellà en contextos plurilingües.
Respecte pel català i humor punyent, un binomi eficaç
El comentari va desencadenar reaccions a xarxes. Des de persones que deien que amb "nata ja els diuen que no entenen", fins a observacions jocoses com "Gelat de Ratafia els explota el cap". Basté va exposar com la llengua es converteix en arma, i com l'humor pot ser una eina poderosa per denunciar sense perdre elegància.
Cada dia són més els episodis de catalanofòbia
Aquest episodi ens recorda que una paraula, una llengua o un gelat poden encarnar debats més grans. Jordi Basté ho va convertir en un relat que sí que se sosté en l'humor, en la veritat i en la denúncia subtil. El seu "parli'm en cristià" va ser més que una broma. És un mirall de la nostra convivència fracturada.
Cal acabar amb la catalanofòbia a l'administració, als jutjats. També a la sanitat i a qualsevol negoci obert al públic que estigui ubicat a Catalunya o en altres punts dels Països Catalans.