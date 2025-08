Ni 'Plats bruts' ni 'Merlí': la sèrie més vista a la plataforma 3cat

per Pol Nadal

Gràcies a la plataforma 3Cat, els catalans poden veure sèries antigues de TV3 que ja no s'emeten per la televisió convencional. Alguns ja en van ser espectadors en el seu moment. D'altres, coneixen la sèrie i, perquè els n'han parlat, volen veure-la. El rànquing és espectacular i les cinc primeres acumulen una gran quantitat de visualitzacions. La primera sorprèn

No és 'Plats Bruts' o 'Merlí', com molts podríeu imaginar. La sèrie més vista de 3Cat és 'Bola de Drac'. La sèrie d'anime que s'emetia al Club Super 3 dels anys noranta i principis del 2000, ha tornat. Els nostàlgics poden recuperar-la. Els més joves, que no havien nascut, tenen l'oportunitat de veure-la i conèixer la innocència d'en Goku o el caràcter d'en Vegeta. La segueixen La Riera i El cor de la ciutat.

| TV3

La informació l'ha publicada Catseries. ATENCIÓ: L'univers Bola de Drac lidera les audiències digitals del mes de juliol amb contundència, amb més de 723.720 espectadors a la plataforma 3Cat. "Bola de Drac arriba a 336.868 espectadors. L'anime en català és un èxit assegurat. Feu difusió perquè tothom ho sàpiga".

Bola de Drac, una sèrie d'èxit a Catalunya

Als anys noranta, Bola de Drac es va convertir en tot un fenomen social a Catalunya gràcies a la seva emissió a TV3. La sèrie va arribar per primera vegada a la pantalla petita catalana el 1990 i, des d'aquell moment, va marcar tota una generació de nens i joves. Va ser una de les primeres grans apostes de TV3 per l'animació japonesa (anime), que fins aleshores era poc coneguda a l'Estat espanyol.

De què tracta Bola de Drac?

La història gira entorn d'en Son Goku, un nen amb cua de mico i una força extraordinària que recorre el món buscant les Boles de Drac. Qui aconsegueix reunir les set boles pot invocar el drac Shenron, que concedeix qualsevol desig. La sèrie barreja arts marcials, aventures, humor i elements de fantasia. Amb el temps, la història evoluciona cap a una saga molt més èpica, introduint personatges mítics com en Vegeta, Freezer o Cèl·lula

| TV3

La versió en català: Un doblatge mític

Un dels grans atractius de Bola de Drac a TV3 va ser el doblatge al català, que s'ha convertit en llegendari. Moltes veus, com la de Marc Zanni (Goku adult) i Joan Sanz (Vegeta), encara avui són recordades i apreciades pels fans. Algunes frases i atacs, com el mític "Kamehame-ha" o "Onda Vital", es van popularitzar en català i formen part de la cultura de diverses generacions.

Èxit i polèmiques

L'emissió de la sèrie a TV3 va tenir tant d'èxit que generava audiències rècord, arribant a paralitzar patis d'escoles i activitats extraescolars a l'hora d'emissió. A més, al llarg dels anys, es va emetre la primera saga de Bola de Drac. Posteriorment, també Bola de Drac Z i Bola de Drac GT, cobrint tota la història d'en Goku des de la infància fins a la seva maduresa.

No va estar exempta de polèmiques, ja que alguns sectors van criticar la violència de la sèrie i el fet que els nens imitéssin les tècniques dels personatges al pati. Hi va haver debats als mitjans i fins i tot intents de censura, però el fenomen Bola de Drac va ser imparable.

L'emissió en català de Bola de Drac ha deixat una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva catalana. Molts consideren que TV3 va jugar un paper fonamental en la normalització i el prestigi de la llengua catalana entre els joves gràcies a aquest tipus de sèries. Fins i tot avui dia, quan hi ha reposicions, es produeix una onada de nostàlgia i es retroben antics fans de totes les edats.