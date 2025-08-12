Ni Disfrutar ni Nobu: El millor restaurant del món segons Jordi Cruz

Jordi Cruz, jurat de MasterChef i bandera de l'alta cuina feta a Barcelona, té un eco inevitable. Aquesta vegada no ha estat per un nou menú d'ABaC ni per una recepta televisiva. Ha estat per una resposta que descol·loca qualsevol que pensi la gastronomia com un podi de temples sagrats.
Perquè, per a Cruz, el millor restaurant del planeta no és el que imagines. No és el que ocupa les llistes, ni el que tot foodie presumeix a Instagram. I sens dubte, no és el que es troba a la planta 23 d'un hotel amb vistes a la Sagrada Família. La seva elecció, taxativa i provocadora, ha disparat un debat que transcendeix gustos.
De ‘Versió Estiu’ al titular de l'estiu
La frase va néixer en directe a RAC1, el 7 d'agost de 2025, quan li van preguntar si a les vacances cau “menjar ràpid”. “Sí, és clar”, va respondre, abans de deixar anar la bomba: “Quin és el millor restaurant del món? El McDonald's”. No va ser una posada en escena, ni una broma, va ser una defensa pragmàtica, gairebé empresarial. Va explicar que un restaurant ha d'oferir sempre el mateix producte, ser rendible i operar amb estàndards estrictes de seguretat i higiene.
Va sentenciar que aquesta cadena guanyava de llarg, però en la seva explicació hi va haver matisos que molts van passar per alt. Va admetre que el seu menjar no és el millor del món ni el més saludable, i que no el recomanaria com el seu lloc preferit. Però va subratllar que l'hamburguesa “fina, fina” i “cremada” minimitza riscos sanitaris. El visita, de vegades, perquè a la seva parella li agrada.
Regularitat davant alta cuina
El titular impacta més perquè arriba en un any en què Disfrutar, a Barcelona, va ser proclamat Millor Restaurant del Món per The World’s 50 Best Restaurants. Un temple creatiu dirigit per Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateo Casañas, hereus directes de l'esperit d'el Bulli. Ni Disfrutar ni Nobu, símbols del luxe i l'avantguarda, encaixen en el criteri operatiu que Cruz va posar en primer pla. La seva vara de mesurar no era l'emoció culinària, sinó la consistència industrial.
El mateix Cruz ha elogiat públicament Disfrutar com el seu preferit a Espanya. No es contradiu: una cosa és el que més admira com a cuiner, i una altra el que considera “millor restaurant” si el terme s'avalua per abast, regularitat i estàndards. Aquesta dualitat explica el rebombori: quan canvies el criteri, canvien els guanyadors.
Què diuen les xarxes i el sector: de l'aplaudiment a l'enuig
El clip de RAC1 es va viralitzar i va provocar un clàssic terratrèmol gastronòmic. Per a alguns, Cruz dignifica un secret a crits: que la logística perfecta també és excel·lència. Per a d'altres, banalitza la feina de l'alta cuina en equiparar-la amb una multinacional. En paraules seves, no és apologia del “menjar escombraria”, sinó un reconeixement a la maquinària que garanteix el mateix resultat a qualsevol país i a qualsevol hora.
Mentrestant, Disfrutar segueix al capdamunt de les llistes i Nobu continua expandint la seva empremta global amb la seva fórmula niponoperuana. La paradoxa és deliciosa, l'alta cuina convenç per creativitat i emoció, mentre que la gran cadena ho fa per fiabilitat i control. Cruz, amb una frase, va recordar que “millor” depèn de què preguntis exactament. La polèmica, en realitat, és un xoc de definicions.