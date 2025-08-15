El comiat més trist d'Alexia Putellas: 'Adéu...'

Hi va haver un “adeu” que va sonar a sospir de final d’estiu i principi de temporada. El missatge va arribar des de l’aigua turquesa, amb calma aparent i una agenda que aviat torna a accelerar-se. La protagonista és Alexia Putellas, que gestiona els temps entre el descans necessari i els compromisos que tornen a cridar. Al seu calendari ja hi apareixen dates, ciutats i un projecte social que l’ha portada diverses vegades a Mèxic.
Un “adeu” a Los Cabos que marca el tancament
La migcampista va compartir a Instagram un carrusel des de la piscina, copa de coco a la mà, amb un “adeu Los Cabos”. La publicació va situar la seva última parada de vacances i va desfermar una allau de reaccions entre aficionats que segueixen cada detall del seu estiu.
El post va etiquetar el Paradisus Los Cabos, un complex “adults only” de la cadena Melià. És conegut per la seva oferta tot inclòs i serveis d’alt nivell, i l’elecció del ressort no és casual. Ofereix privacitat, mar de Cortés i la desconnexió que demana un final d’estiu. El país asteca no ha estat només postal, sinó també compromís social per a la futbolista.
Mèxic com a territori personal i solidari per a Alexia
A Ciutat de Mèxic, la seva Fundació Eleven va obrir una nova seu per empoderar nenes a través del futbol i l’educació emocional. D’aquesta manera, consolida un projecte que ja operava a Catalunya i Colòmbia. La reinauguració del Deportivo Azcapotzalco i les activitats de l’acadèmia van comptar amb la seva presència. Les xarxes i la premsa especialitzada van documentar el pas d’Alexia per la capital mexicana durant l’inici d’agost.
Dos amistosos amb el Barça a Mèxic
El descans té data de caducitat perquè el Barça Femení torna a Mèxic amb dos amistosos ja confirmats. Primer, un històric duel davant un combinat All-Star de la Lliga MX Femenil el 22 d’agost, a l’Estadi Universitari de Monterrey. Dos dies després, l’equip blaugrana mesurarà forces amb l’América Femenil a Ciutat de Mèxic, una cita pensada per apropar les campiones d’Europa al públic local. Són enfrontaments oficials de pretemporada que serveixen com a termòmetre competitiu i aparador internacional.
L’“adeu” des de Los Cabos no sona a melangia gratuïta, sinó a transició cap a un tram intens de temporada i acció social. Mèxic s’ha convertit en escenari de descans, d’impacte comunitari amb Eleven i, ara, de proves serioses abans dels grans objectius. Queda la intriga de si l’Alexia compartirà noves imatges ja a Monterrey o a la capital mexicana, entre sessions d’entrenament i obligacions promocionals. Mentrestant, el seu “adeu” condensa unes vacances ben aprofitades i una tornada que promet focus mediàtic i pilota als peus.