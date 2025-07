La reacció brutal d'Anna Lewandowska en veure alguna cosa de Barcelona

per Duna Costa

El mar combina silenci, llum i frescor. Així ho va percebre Anna Lewandowska en un matí recent a Barcelona. L'entrenadora física i figura del fitness, que suma més de sis milions de seguidors a Instagram, va sorprendre la seva comunitat amb una història a la matinada que està generant un inesperat rebombori. Només publicar-ho, la seva reacció —una barreja de sorpresa i admiració genuïna— es va tornar viral i va demostrar la seva connexió real i quotidiana amb la ciutat.

Un albada que va aturar el temps

Cap a les 5 del matí, l'Anna va aparèixer a les seves xarxes amb una imatge captivadora de la Mediterrània des de la platja de la Barceloneta. Amb l'emblemàtic hotel W sortint a l'horitzó, va deixar escapar diverses frases entre sorpreses i emoció: “Mireu això… m'he despertat a les cinc del matí, perquè és un matí especial”. No va revelar fins després que es trobava practicant paddle surf, combinant un pla esportiu amb la contemplació d'un escenariúnic a Europa.

Aquest tipus de contingut, allunyat del glamur artificial, va sorprendre per la seva autenticitat. Vestida de manera senzilla —banyador, ulleres i malles esportives— va mostrar una cara de Barcelona poc vista, més humana i accessible, transmetent la seva passió per la vida activa i una rutina saludable, d'acord amb el seu perfil professional.

| ACN, @annalewandowska, XCatalunya

Declaracions als mitjans

El mitjà El Nacional va compartir el vídeo, destacant com l'entrenadora “ha enamorat els seguidors del Barça des de primera hora”. Cada gest en lliscar-se per l'aigua, amb el cel aclarint, va ser captat i celebrat en centenars de comentaris que valoraven aquella serenor matinal.

En una entrevista recent amb Vanitatis, va deixar clar per què se sent còmoda a Barcelona. Va explicar que la tolerància de la ciutat li permet moure's lliurement, sense judicis, amb malles i actitud esportiva—una preferència que comparteix obertament. També va recordar la seva trajectòria: de Polònia a Munic, passant per la seva vida actual a Espanya i els seus projectes personals.

Esport, negoci i estil de vida

L'Anna no és només la dona del golejador del Barça: és una esportista reconeguda. La medallista mundial en karate, també és influencer de vida sana i empresària. Va estudiar nutrició i gestió, i ha creat una marca pròpia d'alimentació saludable i centres d'entrenament. El 2025 va traslladar part de la seva activitat a Barcelona, on ja ha inaugurat el seu primer gimnàs amb la intenció d'expandir-se a altres ciutats, com Madrid.

| @annalewandowska

La connexió que ha construït amb la ciutat supera una simple visita turística. És present en esdeveniments socials i esportius, i ha declarat sovint que la seva nova vida a Catalunya li aporta llibertat i creativitat.

El que destaca del vídeo de l'alba no és només el paisatge. És la imatge d'una dona activa i equilibrada. La seva presència a les xarxes, matinades incloses, transmet una narrativa inspiradora que molts veuen com a mirall de benestar diari.