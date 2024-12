Ni boira ni calamarsa: Eloi Cordomí alerta de dos fenòmens extrems avui

per Sergi Guillén

Eloi Cordomí és una referència en la meteorologia catalana; conegut pel seu estil clar i didàctic, manté els ciutadans informats. Cada dia comparteix a les xarxes socials les prediccions més rellevants sobre el temps a Catalunya. Això el converteix en un imprescindible per a aquells que busquen estar al dia sobre el clima.

En (X) Twitter, Cordomí no només publica dades; les seves explicacions detallades permeten a l'audiència comprendre millor els fenòmens meteorològics. A través de mapes, gràfics i comentaris, destaca punts crítics com pluges, temperatures extremes o vents perillosos. La seva dedicació ha fet que les seves actualitzacions siguin seguides per milers.

Avui no ha estat una excepció, i avui en la seva última publicació, ha advertit sobre dos fenòmens extrems que afecten Catalunya. Les ratxes de vent i les nevades en punts clau generen preocupació, especialment en les àrees més exposades.

El vent assota el litoral i el sud de Catalunya

Segons Cordomí, els vents més forts es concentren en zones com l’Empordà i el sud de Catalunya. Aquestes àrees estan sota risc a causa de ràfegues que superen els 60 km/h. Els mapes compartits mostren una gran intensitat de vent, especialment a prop del mar, a més, aquesta situació incrementa bastant el perill per a conductors i també vianants.

| Andrew1Norton, Getty Images

Al litoral de Barcelona i Tarragona, les temperatures es mantenen suaus, assolint entre 18 i 20 graus. No obstant això, el contrast amb les fortes ràfegues pot generar inestabilitat. Les autoritats recomanen precaució, especialment en zones descobertes o en transportar objectes grans.

La neu s'estén pel Pirineu

Al nord de l’Alt Pirineu, les nevades continuen sent protagonistes; els gràfics mostren acumulacions significatives que afecten especialment zones altes. Això planteja riscos en carreteres de muntanya i augmenta la probabilitat de talls en accessos. Encara que no s'espera que la neu arribi a cotes baixes, el fred serà intens.

Aquestes nevades prolongades tenen un impacte en la planificació d'activitats a l'aire lliure. Els serveis d'emergència estan en alerta per atendre possibles incidents. A més, les estacions d'esquí de la regió podrien beneficiar-se de l'augment en les acumulacions.

L'origen dels fenòmens

El vent s'origina per un sistema d'alta pressió combinat amb fronts freds al Mediterrani. Aquest xoc genera corrents intenses que afecten especialment el litoral i les zones properes al sud.

Les nevades, per la seva banda, són producte d'una massa d'aire polar que interactua amb l'orografia del Pirineu. Aquestes condicions són típiques al desembre, però no sempre amb aquesta intensitat. La situació podria millorar en les pròximes 48 hores.

No obstant això, Eloi Cordomí adverteix que és vital estar atents a les actualitzacions. Tant el vent com la neu són fenòmens naturals imprevisibles, i la seguretat ha de ser la prioritat.