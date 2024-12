Avís d'Eloi Cordomí de cara a demà: 'La neu...'

per Sergi Guillén

Eloi Cordomí, reconegut meteoròleg de Catalunya, és una de les veus més seguides en prediccions meteorològiques. Amb una trajectòria consolidada, destaca per la seva rigorositat i proximitat a l'hora d'explicar fenòmens climàtics. És habitual veure'l als espais d'informació meteorològica de TV3 i a les seves xarxes socials.

El seu estil clar i directe el converteix en una referència per a milers de catalans. Les seves publicacions en plataformes com Twitter ofereixen un complement visual i precís a les seves explicacions. Per això, quan Cordomí llança un avís, l'audiència està atenta.

En les últimes hores, el meteoròleg ha compartit una previsió que posa el focus en el canvi de temps que s'acosta. L'arribada de vents intensos i neu a cotes baixes marcaran el final de la setmana.

Pujada de temperatures avui, però amb vents i neu demà

En la seva primera publicació, Eloi Cordomí va anunciar un dimecres assolellat, encara que amb boira a la zona de Ponent. Aquesta situació mantindrà un ambient fred en aquesta regió. No obstant això, les temperatures seran més agradables a la resta de Catalunya.

| Getty Images, LightSecond

Al migdia, s'esperaven valors de fins a 15 graus en general, amb màximes de 20 graus a Tarragona i l'Ebre, i així ha estat. No obstant això, el canvi dràstic arribarà dijous. L'entrada de vent del nord-oest provocarà un gir radical en les condicions meteorològiques.

Vent intens i neu a cotes baixes

Segons Cordomí, dijous portarà un reforç progressiu del vent al llarg del dia. Aquest vindrà del nord-oest i bufarà amb força en gran part del territori català. El mapa de ràfegues de vent mostra valors que poden superar els 80 km/h en algunes zones.

Especialment afectades estaran les comarques de Lleida i Tarragona. A més del vent, Cordomí ha alertat de l'arribada de precipitacions al nord del Pirineu. La novetat més destacada és que la neu baixarà notablement.

Si bé avui se situa per sobre dels 2.000 metres, demà caurà a cotes de tan sols 1.000 metres. Aquesta situació provocarà acumulacions significatives en punts alts dels Pirineus. A mesura que avanci la jornada, s'espera que la temperatura descendeixi bruscament, especialment a les zones de muntanya.

Descens de temperatures al final del dia

L'episodi de vent i neu també anirà acompanyat d'un descens generalitzat de les temperatures. Segons Eloi Cordomí, aquest canvi es notarà amb més intensitat al final de dijous. Les temperatures seran molt més fredes a les àrees de muntanya, on el vent intensificarà la sensació tèrmica.

| ACN

Els mapes compartits pel meteoròleg reflecteixen clarament aquest escenari: vents intensos en gran part de Catalunya, un desplom de les temperatures i nevades considerables al nord del Pirineu.

La previsió d'Eloi Cordomí no només anticipa un canvi significatiu, sinó que també llança un avís a aquells que planegin desplaçar-se. La combinació de neu, vent i fred pot dificultar la mobilitat en zones de muntanya i carreteres del nord. Per això, recomana precaució.