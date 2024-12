Pilar Eyre revela qui li va explicar tot a Felip VI sobre Corinna Larsen

La periodista Pilar Eyre, coneguda per la seva experiència i coneixements sobre la Casa Reial, ha tornat a captar l'atenció pública amb les seves recents declaracions. Durant la seva participació en el programa Tot es Mou, Eyre va revelar com Felip VI es va assabentar dels detalls més escandalosos de la relació entre el seu pare i Corinna Larsen. Aquesta confessió no només il·lumina els secrets familiars de la monarquia, sinó també el paper de Pilar Eyre com a cronista de la vida privada de la reialesa.

Pilar Eyre: la cronista dels secrets reials

Pilar Eyre s'ha consolidat com una de les veus més influents en el periodisme de Casa Reial. Amb una carrera que abasta dècades, ha publicat nombrosos llibres i articles que desvetllen els entrellats de la vida dels monarques espanyols. El seu estil directe i la seva capacitat per accedir a fonts exclusives l'han convertida en una figura imprescindible per entendre les dinàmiques internes de la família reial.

| RTVE, Telecinco, XCatalunya

Al llarg dels anys, Eyre ha abordat temes delicats, com els escàndols financers i amorosos de Juan Carlos I. Sempre amb un enfocament que combina rigor periodístic i narrativa envoltant. La seva última revelació no és una excepció.

Com es va assabentar Felip VI?

Segons Pilar Eyre, va ser la infanta Elena qui va informar el seu germà Felip VI sobre la relació del seu pare amb Corinna Larsen. Eyre va explicar que aquest fet va ocórrer el 2007, quan la presència de Larsen ja era coneguda en els cercles propers a la Casa Reial. La infanta, després d'assabentar-se de la relació a través de diverses fonts, va decidir parlar directament amb Felip per informar-lo de la situació.

En la seva intervenció, Eyre va detallar la reacció inicial de l'aleshores príncep Felip. Al principi, aquest va mostrar incredulitat davant les afirmacions de la seva germana, arribant a pensar que es tractava de rumors sense fonament. No obstant això, els fets van confirmar l'estreta relació entre Juan Carlos I i Corinna. No només era la seva amant, sinó que també tenia un rol destacat en certs assumptes econòmics i diplomàtics vinculats al rei emèrit.

| Casa Real, XCatalunya

La relació entre Juan Carlos i Corinna Larsen

La relació entre Juan Carlos I i Corinna Larsen ha estat un dels episodis més polèmics en la història recent de la monarquia espanyola. Corinna no només va compartir una relació personal amb el rei emèrit, sinó que també va estar involucrada en assumptes econòmics que han estat objecte d'investigacions legals i mediàtiques.

Segons Pilar Eyre, Corinna va arribar a gaudir de privilegis similars als dels membres oficials de la Casa Reial. Entre ells, es mencionen escortes personals, residències finançades amb diners públics i un tracte especial en els seus viatges internacionals. Tot això, segons Eyre, va generar tensions internes en la família reial i va contribuir al distanciament entre Juan Carlos i els seus fills.

L'impacte de les declaracions de Pilar Eyre

Les declaracions de Pilar Eyre han generat un gran enrenou mediàtic. D'una banda, reforcen la percepció que els secrets de la Casa Reial no són tan secrets com es pensava. D'altra banda, mostren com les dinàmiques familiars dins de la monarquia poden ser tan complexes i conflictives com en qualsevol altra família.

Eyre ha insistit que la relació entre Juan Carlos i Corinna va marcar un abans i un després en la imatge pública del rei emèrit. També va deixar cicatrius en les relacions internes de la família reial. El seu testimoni, recolzat per anys d'investigació, continua sent una peça clau per entendre l'entramat de poder, diners i relacions personals que envolta la monarquia espanyola.