La nova proposta de la gelateria de Nandu Jubany que tothom vol tastar

La gelateria del xef català Nandu Jubany ha elevat la seva carta a un altre nivell amb el llançament d’una creació que està generant interès. Es tracta del seu nou babà al rom acompanyat de gelat de nata, una combinació seductora que recentment s’ha viralitzat a les xarxes socials.

Les postres que fascinen Vic

La proposta va ser presentada en un vídeo publicat fa tot just uns dies pel compte @vacanaljubany a Instagram. Hi apareix el clàssic babà amb un bany generós de rom, coronat amb gelat de nata i crispetes caramel·litzades. La publicació va acumular centenars de “m’agrada” i comentaris com “Espectacular” i “quins models”, reflectint l’entusiasme del públic.

Aquest llançament no és un caprici recent de temporada, sinó l’evolució de les famoses postres que sempre han estat emblemàtiques als restaurants de Jubany. El seu icònic babà amb gelat de nata fa anys que s’ha consolidat com a postres estrella, esmentat entre les sis referències clàssiques del mateix en mitjans especialitzats. El seu cap de postres, Rafa Delgado, és l’artífex d’una fórmula consistent que harmonitza tradició i innovació.

| XCatalunya, @nandujubany_oficial

Xarxes i reputació foodie

Des del perfil oficial d’Instagram de Vacanal Jubany s’agraeix la rebuda, destacant l’èxit de la gelateria ubicada a l’emblemàtica Plaça Major de Vic, on es va presentar públicament. El compte va celebrar el suport del públic i va anunciar que les postres ja formen part fixa de la seva oferta.

Tot i que Jubany no ha compartit cap vídeo detallant la tècnica pas a pas de les postres, la seva reputació basada en la precisió i l’excel·lència sembla consolidada amb aquest llançament. Ja en el passat, les seves postres clàssiques van ser objecte d’esments en webs especialitzades que en van elogiar la textura lleugera i el sabor equilibrat.

Origen del babà i llegat de Nandu Jubany

El babà al rom és una preparació històrica que es remunta a la pastisseria europea del segle XVIII. Originat a Polònia i perfeccionat a França, va arribar a consolidar-se com a dolç fermentat, humitejat en xarop de rom i acompanyat tradicionalment de crema chantilly. Ha estat reinterpretat per xefs contemporanis com Rafa Delgado, que respecta l’essència clàssica del brioix, però hi afegeix subtilesa en la textura i el sabor.

| @nandujubany_oficial

En el cas de Nandu Jubany, la proposta ara es llança com a format gelateria, una aposta més informal però igual de curosa. La Vacanal de Jubany, que va obrir aquest 3 de juliol, sembla que està triomfant amb la seva nova aposta i preus semblants als que el sector gelater ja ha acostumat al públic.

Aquesta proposta arriba en un moment en què la gastronomia busca reinterpretar clàssics, i el babà al rom es presenta aquí com a bandera de creativitat sense perdre el respecte per l’original. Són unes postres pensades per a l’estiu, perfectes per al públic que gaudeix de places i espais a l’aire lliure, en un entorn com Vic. Les xarxes ja l’han adoptat com un must: l’efecte boca-orella ha funcionat i els “likes” parlen per si sols.