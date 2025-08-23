Nandu Jubany escalfa motors per a la nova temporada amb imatges de productes

Una imatge val més que mil paraules, i quan la comparteix Nandu Jubany, el radar foodie s'encén. El cuiner ha publicat una foto poderosa que insinua moviment immediat i col·loca el producte al centre de l'escenari.
Un aparador de carn i moll d'os anuncia el retorn a Pur
A la publicació es veu l'equip aixecant costellams, lloms i safates d'ossos amb moll, com un manifest. El missatge convida a passar molt aviat per Pur Barcelona i suggereix una temporada amb contundència i transparència davant del comensal. Pur és la casa on Jubany defensa una cuina sense artificis, amb graella i passadís dialogant de cara al públic. Les guies descriuen una proposta enfocada a l'ingredient, amb brasa mesurada, salaons precises i elaboracions que respecten el sabor essencial.
El post va acumular missatges de cuiners, periodistes i clients. Al web del restaurant hi apareixen especialitats com ostres, ventresca amb wasabi, vichyssoise d'espàrrec i un tàrtar d'escamarlà afinat. El perfil del projecte recorda a més el tàndem amb Impur, la cocteleria contigua que tanca una experiència completa al mateix passatge. Qui segueix Jubany a xarxes coneix la seva debilitat pel passadís en directe i les rematades de sala que emocionen.
Servei a la vista i plats virals que marquen el to
El tiramisú acabat a la vista, amb amaretto i avellanes, s'ha convertit en un petit ritual compartible a Pur. També han mostrat preparacions amb ceps rostits, cansalada cruixent i rovell, que reforcen la idea de cuina de producte sense disfresses. El restaurant ocupa el Passatge de la Concepció número onze, un enclavament on conviuen barra, graella i una sala molt atenta. En aquest mateix eix, la cocteleria Impur completa el pla amb destil·lats cuidats i un ambient més canalla per a la sobretaula.
La trajectòria del xef ajuda a entendre l'expectació: va obtenir la seva primera estrella a Can Jubany el 1998 i mai va frenar. A més, la seva participació en projectes com Hincha al costat de Leo Messi ha portat el seu segell a noves audiències molt populars. Per a aquest inici, el menú de Pur alterna especialitat del dia amb clàssics, consolidant una oferta mal·leable segons mercat i temporada. Les ostres, la ventresca o els espàrrecs apareixen i desapareixen en funció de la llotja, el cultiu i el clima de Catalunya.
Jubany entre el Dakar i una agenda barcelonina molt activa
El xef ha viscut mesos d'exposició mediàtica per la seva participació al Rally Dakar, on va tornar a mostrar disciplina i resistència. Aquest impuls es trasllada a la ciutat, amb serveis demandats i una comunitat fidel que respon cada cop que promet temporada nova. La seva casa mare a Osona segueix marcant el ritme de la seva cuina, consolidant una identitat que combina tradició catalana i lectura contemporània. El text no revela plats concrets, però abraça la cuina de proximitat, sempre amb el producte com a protagonista.