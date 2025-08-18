L’espectacular plat amb maduixes de Nandu Jubany

Un vídeo de segons ha estat suficient per encendre la gana digital i la curiositat del públic foodie. La peça la comparteix Nandu Jubany, un cuiner que converteix l'estacionalitat en relat gastronòmic i l'hort en altaveu. El clip no revela una recepta pas a pas ni busca tutorials virals. Insinua una idea, defensa un producte i recorda, amb elegància, d'on surten els sabors que sostenen la seva cuina.
De l'hort de Can Jubany al plat
En els últims dies, el xef ha publicat un reel on es veu un bol de maduixes tallades, lleugerament escabetxades, coronades amb un núvol d'hibisc. El text acompanya el gest i subratlla l'origen: són “del nostre hort”, una declaració d'intencions que explica mig plat sense anomenar tècniques. La imatge encaixa amb la filosofia de Can Jubany, la seva casa mare a Calldetenes, que llueix estrella Michelin i respira producte de proximitat.
El restaurant va obrir el 1995 i es va consolidar com a referència de la cuina catalana contemporània pocs anys després. No és casualitat que el vídeo insisteixi en l'hort. L'accés al restaurant permet veure el jardí que nodreix part dels menús. Aquest vincle directe entre terra i taula forma part del discurs oficial de l'establiment i travessa la seva posada en escena.
L'escuma d'hibisc i el segell d'una cuina de proximitat
L'escuma no és una exhibició buida, sinó una eina per perfumar sense aixafar el caràcter de la fruita. L'hibisc aporta acidesa floral, allarga la frescor de l'escabetx i sosté el color amb un punt juganer, sense perdre precisió. L'elecció de maduixes té un altre missatge clarament estacional. En mans de Jubany, l'escabetx suavitza les vores dolces i permet jugar amb temperatures, textures i lluentors, mantenint la fruita protagonista a cada mos.
Aquest minimalisme expressiu ha fonamentat el seu prestigi, alimentat per una estrella Michelin que el restaurant manté i per un públic fidel. La guia destaca precisament aquest equilibri entre avantguarda i tradició, construït a partir d'ingredients que l'equip cuida des del camp.
Què va dir Jubany i com van reaccionar els seus seguidors
El xef va acompanyar el reel amb un missatge breu, en català i castellà, agraint i citant l'hort de Can Jubany. La fórmula és directa i propera, amb el to habitual de les seves comunicacions, que alternen imatges de l'equip, el jardí i picades d'ullet a la comunitat. La reacció ha estat immediata: comentaris celebrant l'acabat de les postres, peticions de tornar després de vacances i promeses de visita.
No és la primera vegada que el seu contingut reuneix gastronomia i relat, una cosa que ja el va situar com una de les veus culinàries amb més impacte durant el confinament. Alhora, l'univers Jubany creix més enllà de Calldetenes, amb projectes com HINCHA, la proposta que signa per als hotels de Leo Messi. Aquesta expansió manté el fil conductor del producte mediterrani i la cuina reconeixible, connectant amb una audiència àmplia sense renunciar al segell personal.
El post amb maduixes i hibisc funciona com a declaració de principis abans de la tornada forta a sala. Celebra l'hort propi, defensa la temporalitat i recorda que l'alta cuina també comunica amb gestos senzills quan el producte mana.