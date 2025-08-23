Nandu Jubany calienta motores de la nueva temporada con imágenes de productos

Una imagen vale más que mil palabras, y cuando la comparte Nandu Jubany, el radar foodie se enciende. El cocinero ha publicado una foto poderosa que insinúa movimiento inmediato y coloca el producto en el centro del escenario.

Un mostrador de carne y tuétano anuncia el regreso en Pur

En la publicación se ve al equipo levantando costillares, lomos y bandejas de huesos con tuétano, como un manifiesto. El mensaje invita a pasar muy pronto por Pur Barcelona y sugiere una temporada con contundencia y transparencia frente al comensal. Pur es la casa donde Jubany defiende una cocina sin artificios, con parrilla y pase dialogando de cara al público. Las guías describen una propuesta enfocada al ingrediente, con brasa medida, salazones precisos y elaboraciones que respetan el sabor esencial.

El post acumuló mensajes de cocineros, periodistas y clientes que leen esa imagen como un aviso claro para el comensal exigente. En la web del restaurante aparecen especialidades como ostras, ventresca con wasabi, vichyssoise de espárrago y un tartar de cigala afinado. El perfil del proyecto recuerda además el tándem con Impur, la coctelería contigua que cierra una experiencia completa en el mismo pasaje. Quien sigue a Jubany en redes conoce su debilidad por el pase en directo y los remates de sala que emocionan.

Servicio a la vista y platos virales que marcan el tono

El tiramisú acabado a la vista, con amaretto y avellanas, se ha convertido en un pequeño ritual compartible en Pur. También han mostrado preparaciones con ceps asados, panceta crujiente y yema, que refuerzan la idea de cocina de producto sin disfraces. El restaurante ocupa el Passatge de la Concepció número once, un enclave donde conviven barra, parrilla y una sala muy atenta. En ese mismo eje, la coctelería Impur completa el plan con destilados cuidados y un ambiente más canalla para la sobremesa.

La trayectoria del chef ayuda a entender la expectación: obtuvo su primera estrella en Can Jubany en 1998 y nunca frenó. Además, su participación en proyectos como Hincha junto a Leo Messi ha llevado su sello a nuevas audiencias muy populares. Para este arranque, el menú de Pur alterna especialidad del día con clásicos, consolidando una oferta maleable según mercado y temporada. Las ostras, la ventresca o los espárragos aparecen y desaparecen en función de la lonja, el cultivo y el clima de Catalunya.

Jubany entre el Dakar y una agenda barcelonesa muy activa

El chef ha vivido meses de exposición mediática por su participación en el Rally Dakar, donde volvió a mostrar disciplina y resistencia. Ese empuje se traslada a la ciudad, con servicios demandados y una comunidad fiel que responde cada vez que promete temporada nueva. Su casa madre en Osona sigue marcando el ritmo de su cocina, consolidando una identidad que combina tradición catalana y lectura contemporánea. El texto no revela platos concretos, pero abraza la cocina de proximidad, siempre con el producto como protagonista.