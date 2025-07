Així celebrarà Nandu Jubany un dels moments més màgics de l'any

Nandu Jubany, el reputat xef amb estrella Michelin, es troba preparant una de les vetllades més especials de l'estiu: la seva esperada celebració a El Convent de Blanes. Es tracta d'una cita cultural i festiva lligada a una de les tradicions més arrelades de la Costa Brava, els Focs de Blanes i la festivitat de la Moreneta.

El ritual gastronòmic dels Focs de Blanes pren vida a El Convent

Cada mes de juliol, Blanes vibra amb el Concurs Internacional de Focs Artificials, omplint la ciutat de llum i emoció. Enguany, Jubany ha escollit El Convent com a teló de fons per a la seva celebració privada, on convida la seva família, el seu equip més proper i, ara, també el públic, a compartir aquesta experiència. La seva publicació a Instagram diu que la vetllada és “màgica” i anima els seus seguidors a apuntar-s'hi per viure amb ell els Focs de Blanes, a més de commemorar “el Sant de la Morena”.

Segons altres posts recents, aquesta tradició es repeteix anualment, però el 2025 hi ha una novetat. Jubany obre l'esdeveniment a més persones, oferint informació per privat i prometent una experiència completa d'alta cuina, entorn immillorable i espectacle pirotècnic.

| XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

L'enclavament i la seva carta

El Convent de Blanes, situat davant del mar a Girona, combina història, natura i gastronomia. Pertany al grup Jubany Events i ofereix una experiència gastronòmica dissenyada per Nandu Jubany i el seu equip. Els comensals seran rebuts amb aperitius, flors naturals, croquetes artesanes i atenció a cada detall, tal com mostren les imatges a Instagram. Hi haurà elegants taules a l'aire lliure, plats de temporada i flors decoratives vestint l'espai.

La proposta culinària està alineada amb la filosofia de Jubany. Es tracta de cuina d'autor que combina la tradició catalana amb una mirada actual, sense estridències, però sí amb creativitat. S'esperen plats selectes, amb ingredients de l'àmbit local com gambes de Blanes, i postres refrescants d'acord amb l'estiu mediterrani.

Ressò a xarxes

La comunitat de Jubany, fidel i nombrosa a Instagram, ha acollit amb il·lusió aquesta invitació oberta. La publicació acumula en només tres dies milers de “m'agrada” i comentaris on els usuaris expressen la seva emoció: “Ens encantaria viure aquesta nit amb tu” o “Com ens hi podem apuntar?”. El restaurant El Convent també ha compartit la publicació, reforçant el caràcter exclusiu i proper de l'esdeveniment.

| ACN

A més, l'esment del “Sant de la Morena” ha generat curiositat. Aquesta és una celebració local en què la Verge de Montserrat rep culte a Blanes. Jubany, fidel al seu vincle amb el territori, incorpora aquesta tradició a la seva proposta, donant un caràcter més profund i evocador a la vetllada.

Tradició, gastronomia i experiència VIP

Aquest tipus d'esdeveniments —sopar sota els focs artificials, música i gastronomia d'autor, tot en un enclavament privilegiat— respon a una tendència creixent en el món del càtering premium. Jubany fa anys que organitza celebracions úniques en espais del seu entorn com Mas d’Osor o El Convent. La novetat d'enguany és l'obertura al públic general, un fet que trenca amb el costum de tenir llistes tancades i exclusives, i afegeix un matís democratitzador.

L'entrada del Sant de la Morena dona una dimensió més propera i arrelada a Blanes, unint el vessant cultural, espiritual i festiu amb el gastronòmic. Aquest vincle amb les arrels locals reforça la imatge de Jubany com a ambaixador de la Costa Brava.