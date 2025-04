Un torero espanyol aprèn a llegir i escriure

Mai és tard per aprendre a anar en bici o aprendre a conduir. Mai és tard per aprendre a pintar o algun ofici. Així mateix tampoc és tard per aprendre a llegir i a escriure. És una mica estrany, però no és tard. Doncs bé, un representant de la 'Marca Espanya' ha après a fer-ho als 89 anys. No vol morir sense abans tenir aquestes aptituds.

Estem parlant d'un torero. Durant la seva vida, s'ha dedicat a maltractar fins a la mort animals i no ha tingut temps per fer-ho. Està clar que no llegia els seus contractes. Ja li'ls llegirien els seus ajudants, amb els quals mantindria una estreta confiança. Estem parlant de Manuel Benítez, més conegut com 'El Cordobès'.

Així ho explica la revista 'Semana' en portada. 'El Cordobès' ho diu sense cap tipus de problema. No se n'avergonyeix. El torero ha explicat que "he d'aprendre, saber expressar-me. Encara desconec molt i vull millorar" i ha afegit que s'ha animat a contractar una professora per "poder llegir i escriure bé".

Vida i carrera de Manuel Benítez, el Cordobès

Manuel Benítez Pérez, conegut com "El Cordobès", és una de les figures més emblemàtiques de la tauromàquia espanyola del segle XX. Nascut el 4 de maig de 1936 a Palma del Río (Còrdova), la seva vida és un exemple de superació, passant d'una infància marcada per la pobresa i l'orfenesa a convertir-se en una icona cultural i social dels anys seixanta.

La seva carrera taurina va començar de manera poc convencional: el 28 d'abril de 1957, es va llançar com a espontani al ruedo de Las Ventas a Madrid, rebent una pallissa del toro i sent arrestat. Aquest acte agosarat va marcar l'inici del seu camí en el món del toreig. Va vestir per primera vegada el vestit de llums el 15 d'agost de 1957 a Roa de Duero (Burgos). El 25 de maig de 1963, va prendre l'alternativa a Còrdova, apadrinat per Antonio Bienvenida, i ràpidament es va convertir en una figura destacada del toreig.

Després de la seva retirada el 1971, El Cordobès va tornar a les places en diverses ocasions: entre 1979 i 1981, el 1995 i 1996, i finalment el 2000. El Cordobès va liderar l'escalafó taurí el 1965, 1967, 1970 i 1971. El 2002, va ser proclamat cinquè Califa del Toreig per l'Ajuntament de Còrdova, unint-se a figures llegendàries com Lagartijo, Guerrita, Machaquito i Manolete. El març de 2005, va rebre el Premi Costillares de la Junta d'Andalusia.