El moviment que afavoreix la reina Camilla en l’herència de Carles III

La monarquia britànica travessa un moment d'alta tensió. El recent distanciament entre el rei Carles III i el príncep Harry ha aixecat sospites sobre el testament del monarca. Enmig d'aquest creuament d'acusacions i silenci institucional, emergeix una figura clau: Camilla Parker Bowles. La reina consort estaria aprofitant l'escletxa creixent per assegurar-se un rol predominant en l'herència reial… i beneficiar el seu fill, Tom.

Un desacord que trastoca herències

Tot va començar amb les declaracions de Harry a la BBC al maig, on va revelar que l'estat de salut del seu pare era “crític” i va suggerir que el final era a prop. El rumor va encendre les alarmes: Carles va reaccionar bloquejant el retorn de Harry al Regne Unit i, segons fonts internes, va decidir tallar la seva part del testament com a mesura de càstig.

Aquest gir va marcar un precedent: amb l'hereu menor fora del panorama, la porció vacant es redistribueix entre altres hereus. I, segons la premsa, Camilla observa des de la primera fila com el seu percentatge augmenta substancialment davant la negativa de Casa Reial de cedir espai a Harry.

| Atstock Productions, XCatalunya, The Royal Family Web.

La reina a l'ombra

Diversos mitjans assenyalen que Camilla ha influït indirectament en Carles perquè modifiqui el seu testament i limiti la part de Harry al mínim permès per llei. En encoratjar aquesta retallada, Camilla pretén enfortir la part que li correspon per dret i, en darrer terme, afavorir el futur financer del seu fill Tom.

Al mateix temps, la seva estratègia dista d'implicar-se públicament: manté la distància del conflicte pare fill, encara que els seus moviments rere el teló són objecte d'especulació.

Tom Parker, beneficiari inesperat

Tom Parker Bowles, fill de Camilla, no és príncep, però la seva posició mediàtica creix. Crític gastronòmic de renom, ha estret llaços amb Buckingham i acompanya la seva mare en actes oficials. Segons la premsa europea, podria ser el principal receptor indirecte de la riquesa acumulada de Carles III. Amb el veto a Harry i la redistribució a favor de lleials al nucli Windsor, el patrimoni familiar —propietats, obres d'art, fons privats— podria reforçar el seu patrimoni.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Tot i que en la tradició britànica no es pot desheretar completament un fill, sí que existeixen marges per limitar la seva herència al mínim legal. És aquí on actua Camilla. La clau rau a pressionar perquè Carles revisi el seu testament i apropi una porció substancial a qui considera mereixedors, així com al seu propi fill.

Silenci oficial

Amb la salut de Carles III en entredit —la presència de càncer encara amenaça— aquest canvi d'última hora en el repartiment adquireix una major urgència i dramatisme.

Des de Buckingham no hi ha confirmacions oficials sobre el testament. Camilla guarda silenci, mentre experts reials la descriuen com a “ferma” i reticent a intervenir en el conflicte, encara que la seva influència personal continua sent un tema candent.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

Al mateix temps, Camilla reforça el seu rol públic: acompanya Carles en actes oficials, i es nota la seva presència constant en tasques institucionals, cosa que reforça la seva legitimitat com a consort en una etapa complexa.

Què se'n pot esperar?

La història no acaba aquí. A mesura que els processos legals, de salut i mediàtics avancen, els moviments entorn del testament poden reconfigurar el mapa de poder a l'interior de Windsor. El repartiment de l'herència s'ha convertit en un episodi més de la saga reial, on tradició, estratègia i sensibilitat familiar s'entrellacen amb implicacions financeres. Harry i Meghan encara poden actuar per revertir la situació.