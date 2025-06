El moviment del príncep Guillem que deixa en evidència els Borbons

En una jugada inesperada, el Príncep Guillem va irrompre en el focus mediàtic internacional el passat 23 de maig de 2025 en debutar com a presentador de la docu-sèrie Guardians. El seu objectiu: exhibir la tasca de guardaboscos que, cada dia, es juguen la vida per protegir el nostre planeta. Aquesta decisió marca un contrast evident amb l'actitud discreta, gairebé invisible, que manté la família Borbó a Espanya.

Mentre l'hereu britànic decideix liderar una causa global, els Borbons opten per un perfil institucional i poc protagonista. Què hi ha darrere d'aquest canvi d'estratègia i què poden aprendre d'ell els reials espanyols?

Què ha passat?

L'estrena de Guardians a BBC Earth va conjugar influència i contingut social. La sèrie, de sis episodis setmanals, comença amb la història de Modiki Claver, un guardaboscos a la República Centreafricana que protegeix elefants després de deixar les files del furtivisme. La producció recorre llocs tan diversos com l'Himàlaia, Mèxic, Sud-àfrica, Sri Lanka i terres indígenes del Brasil.

Guillem no es limita a narrar: també produeix i narra els avenços de la sèrie. En declaracions recollides a The Guardian, va explicar que protegir la natura s'ha convertit “en una de les feines més perilloses del planeta”, i va alertar del sacrifici que això suposa per a molts guardians de la biodiversitat.

Conversant en un panell amb la presentadora Michaela Strachan, el Príncep va recalcar que entre 2012 i 2022 van morir aproximadament 1.400 guardaboscos, i va emfasitzar la urgència de visibilitzar la seva feina mitjançant una sèrie accessible a YouTube i xarxes socials.

Declaracions del mateix Guillem

Aquest projecte parteix del seu compromís ambiental amb United for Wildlife, la fundació que ell mateix va fundar el 2013. El 2024, aquella organització va llançar una iniciativa de cinc anys per proporcionar cobertura d'assegurança a 10.000 guardaboscos africans sota el paraigua del seu programa Nature Protectors.

Guillem va reconèixer que la seva inspiració ve de pioners com Sir David Attenborough, amb qui comparteix l'ambició d'apropar al públic històries des de llocs remots del món i va afegir que espera que Guardians aconsegueixi el “mateix efecte” que els icònics documentals d'Attenborough: despertar admiració i compromís ambiental.

La rebuda va ser positiva, sobretot al Regne Unit, on enquestes publicades a YouGov situen Guillem com el membre més valorat de la monarquia britànica, amb un suport del 75 %, mentre que el seu germà Enric amb prou feines arriba al 27 %. Als Estats Units tampoc es queda enrere: YouGov & The Times li atorguen un índex d'acceptació del 63 %, 7 punts per sobre que el d'Harry.

Comparativa amb els Borbons: el contrast d'estil

Mentre Guillem utilitza la televisió i les xarxes socials per liderar missatges amb impacte global, els Borbons mantenen un perfil sobri i tradicional a Espanya. Les activitats de la Casa Reial se centren en esdeveniments institucionals i visites oficials, però sense protagonitzar campanyes més humanes o amb més interès públic.