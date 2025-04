El moviment de l'Església amb Leonor i Sofia de Borbó

per Mireia Puig

La Setmana Santa de 2025 ha deixat al descobert una creixent distància entre la Casa Reial i l'Església catòlica a Espanya. L'absència dels Reis i les seves filles en els actes religiosos ha generat crítiques per part de sectors eclesiàstics, que veuen en aquesta actitud un senyal de desafecció cap a les tradicions religioses d'Espanya.

Canvis el 2025

En anys anteriors, la Família Reial solia participar en esdeveniments religiosos durant la Setmana Santa, com la representació de la Passió a Chinchón el 2023 o processons a Madrid el 2024. No obstant això, el 2025, la situació ha estat diferent.

La Princesa Leonor es troba embarcada en el vaixell escola Juan Sebastián de Elcano com a part de la seva formació naval, cosa que ha impedit la seva participació en les celebracions. Per la seva banda, la Infanta Sofia ha romàs a Gal·les, on cursa el Batxillerat Internacional. Els Reis Felip i Letícia han mantingut un perfil baix durant aquestes dates, sense aparicions públiques en actes religiosos.​

L'única excepció ha estat la reina Sofia, que ha assistit a diversos esdeveniments religiosos, incloent-hi el concert benèfic a la catedral de Palma de Mallorca i diverses processons a Sevilla, com la de la Germandat de la Macarena. La seva presència ha estat ben rebuda pels fidels i ha contrastat amb l'absència de la resta de la Família Reial.​

Enuig eclesiàstic

Segons alguns mitjans, l'Església ha expressat el seu descontentament amb l'actitud de la Casa Reial, especialment amb la reina Letícia i les seves filles. Es destaca que Letícia, coneguda per la seva postura agnòstica, ha influït en l'educació de les seves filles, allunyant-les de les tradicions religioses. Aquest allunyament preocupa l'Església, que veu en la futura generació de la monarquia una manca de compromís amb la fe catòlica.

En resposta a les crítiques, la Casa Reial ha fet arribar les seves disculpes a l'Església per l'absència en els actes religiosos, encara que no s'han proporcionat detalls sobre els motius d'aquesta decisió. La situació ha generat un debat sobre el paper de la monarquia en la promoció de les tradicions religioses a Espanya i la seva relació amb l'Església.

La Setmana Santa de 2025 ha evidenciat una creixent distància entre la Casa Reial i l'Església catòlica, amb la reina Sofia com a única representant en els actes religiosos. L'absència dels Reis i les seves filles ha generat crítiques i ha obert un debat sobre el paper de la monarquia en la promoció de les tradicions religioses a Espanya. Serà aquest un canvi de rumb en la relació entre la monarquia i l'Església, o es tracta d'una situació puntual?​