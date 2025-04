Pilar Eyre ho confirma: El títol nobiliari que Joan Carles I volia donar a Corinna

per Mireia Puig

Durant anys, la figura de Corinna Larsen ha estat una constant en els titulars de la premsa espanyola, no només per la seva relació amb el rei emèrit Joan Carles I, sinó també pels escàndols i revelacions que han sacsejat la monarquia. Ara, la periodista Pilar Eyre ha revelat un detall inèdit que aporta nova llum sobre la intensitat d'aquest vincle: la intenció del monarca d'atorgar a Corinna el títol de "Princesa de Borbó".

El pla secret de l'emèrit: una princesa a mida

Segons relata Pilar Eyre a la seva columna per a la revista Lecturas, Joan Carles I, profundament enamorat de Corinna Larsen, va arribar a contemplar la possibilitat de casar-se amb ella i concedir-li un títol nobiliari creat expressament: "Princesa de Borbó".

Aquest gest, sense precedents en la història de la monarquia espanyola, reflectia el desig del rei de formalitzar la seva relació amb Corinna, malgrat les implicacions polítiques i personals que això comportava.

| TV3

Durant els vuit anys que va durar la seva relació, Corinna no només va compartir la vida privada del monarca, sinó que també va exercir un paper destacat en el seu entorn. Residia a la finca La Angorrilla, dins del complex de la Zarzuela, i comptava amb escorta i protocol similars als de la reina Sofia. Fins i tot, segons Eyre, Joan Carles i Corinna van arribar a fer-se junts un lífting en una clínica de Barcelona, on van llogar un apartament per celebrar sopars privats.

Reaccions i conseqüències: una reina a l'ombra

La relació entre Joan Carles i Corinna no va passar desapercebuda en l'entorn reial. La reina Sofia, alertada pels seus cosins alemanys sobre les intencions de Corinna, va ser conscient de la situació. La convivència a la Zarzuela es va tornar tensa, i la presència de Corinna en actes oficials i privats va generar incomoditat a la família reial.

Finalment, la relació es va deteriorar. Corinna va descobrir que el rei li havia estat infidel i, a més, van començar a circular rumors sobre una possible abdicació. Segons Eyre, Corinna no estava disposada a compartir la seva vida amb un monarca sense poder ni influència. La ruptura va ser definitiva, i Corinna va abandonar Espanya el 2012, després del polèmic viatge a Botswana en què Joan Carles va patir una caiguda.

| Corinna Larsen

La batalla legal i el menyspreu cap a Sofia

Actualment, la relació entre Joan Carles i Corinna ha derivat en una batalla legal. El rei emèrit ha presentat una demanda contra la seva antiga amant per vulneració del dret a l'honor. Pilar Eyre interpreta aquesta acció com una mostra del menyspreu que Joan Carles sent cap a la seva esposa, la reina Sofia, a qui considera aïllada i humiliada.

Eyre també assenyala que, malgrat els rumors sobre una possible relació amb la biògrafa Laurence Debray, la veritable companya del rei emèrit és Marta Gayà, amb qui manté una relació des de fa dècades.

Un nou capítol en la història de la monarquia?

La revelació de Pilar Eyre sobre el títol de "Princesa de Borbó" per a Corinna Larsen afegeix un nou capítol a la ja complexa història de la monarquia espanyola. Aquest episodi posa de manifest les tensions internes i les decisions controvertides que han marcat el regnat de Joan Carles I.

Mentrestant, la figura de Corinna Larsen continua sent objecte d'atenció mediàtica, i la seva història amb el rei emèrit continua generant debat i controvèrsia. Quins altres secrets podrien sortir a la llum en el futur?