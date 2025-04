El panorama apocalíptic que pronostica Santiago Niño Becerra: 'Hi haurà...'

per Mireia Puig

En un context econòmic global marcat per la incertesa i la volatilitat, les recents prediccions de l'economista Santiago Niño Becerra han generat un notable enrenou.

Conegut per anticipar la crisi financera de 2008, Niño Becerra ha advertit sobre la possibilitat d'una paralització econòmica mundial durant l'estiu de 2025, comparant-la amb l'impacte que va tenir la pandèmia de COVID-19 en l'economia global.

Tensions comercials i el seu impacte en l'economia global

L'epicentre d'aquesta preocupació rau en la recent escalada de tensions comercials impulsades per l'administració nord-americana. Des del seu retorn al poder al gener de 2025, el president Donald Trump ha implementat una sèrie d'aranzels agressius, afectant països com la Xina, que enfronta gravàmens del 145%, i amenaçant amb imposar tarifes del 20% a nacions europees, inclosa Espanya.

Aquestes mesures han generat una atmosfera d'incertesa en els mercats internacionals, amb empreses avaluant la seva viabilitat davant possibles restriccions comercials permanents.

Niño Becerra ha assenyalat que, de continuar aquesta tendència, podríem enfrontar-nos a una situació de "paralització de l'economia mundial" similar a la viscuda durant la pandèmia. La dependència del comerç internacional en l'economia global significa que qualsevol interrupció significativa pot tenir efectes en cascada, afectant des de la producció industrial fins al consum diari.

El mercat immobiliari: una bombolla diferent

En l'àmbit nacional, el mercat immobiliari espanyol presenta senyals d'alarma. Encara que Niño Becerra descarta l'existència d'una bombolla immobiliària tradicional, adverteix sobre "preus desbocats" a causa d'una demanda que supera amb escreix l'oferta disponible. Aquest desequilibri, impulsat en part per l'escassetat d'alternatives d'inversió i l'acumulació de capital en certs sectors de la població, podria portar a una estabilització de preus en nivells insosteniblement alts.

L'economista també ha expressat la seva preocupació per les possibles conseqüències d'una recessió econòmica, que podria desencadenar una onada d'impagaments i desnonaments, recordant els efectes devastadors de la crisi de 2008.

Perspectives i recomanacions

Davant aquest panorama, Niño Becerra ha suggerit la necessitat de polítiques públiques que abordin les arrels estructurals d'aquests problemes. En particular, ha emfasitzat la importància d'augmentar l'oferta d'habitatge públic en lloguer com a mesura per mitigar la pressió sobre el mercat immobiliari i proporcionar solucions habitacionals accessibles a la població.