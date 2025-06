Blanca Cusiné, ex de Bojan Krkic: La confessió que enfonsa el coordinador del Barça

per Pol Nadal

Des d'aquella tendra infància compartida a Mollerussa, on Blanca i Bojan van forjar una amistat que després es va convertir en una relació sentimental, pocs imaginarien que darrere d'una història d'amor tan mediàtica s'hi amagarien episodis tan durs. Ara, Blanca Cusiné ha trencat el seu silenci i ha explicat, per primera vegada, la pressió, els missatges ofensius i les exigències d'un entorn que va acabar minant la seva autoestima elnacional.cat.

D'amics d'infància a parella

Blanca relata com el seu vincle amb Bojan va créixer des de l'escola fins a convertir-se en una parella emblemàtica. Tot semblava un conte fins al dia que una exclusiva a Lecturas durant les seves vacances a Formentera la va tornar a la realitat.

“Vaig rebre un missatge de la meva mare: ‘surts a la revista i no gaire bé’”, recorda. A partir d'aquí van arribar centenars de missatges insultant-la pel seu físic i aparença. No sortia al carrer per por al judici exterior.

“La teva feina no importa, has de ser mare”

Mesos després, la pressió es va intensificar. Consellers propers a Bojan –a qui Blanca defineix com a “coaches”– li van dir que si Bojan signava a la MLS, ella havia de deixar la seva carrera. En paraules seves: “Has de deixar la teva feina perquè no t'estàs centrant, estàs treballant massa”. Allò va ser l'inici d'un període emocionalment insostenible.

La ferida oculta: l'endometriosi i l'acusació cruel

La història va donar un gir encara més cruel amb el diagnòstic d'endometriosi, una malaltia vinculada amb la fertilitat. En lloc de suport, va rebre una acusació devastadora: que podia haver-se provocat la malaltia “perquè volia ser mare”. Blanca admet haver-se sentit “destrossada interiorment” després d'escoltar una barbaritat així.

Silenci de Bojan davant les paraules de la seva ex

Fins ara, ni Bojan ni el Barça han emès cap comunicat. No sabem l'opinió del club i de l'exjugador (ara coordinador) sobre les paraules emeses per la seva ex en què reconeix que Bojan tenia un caràcter molt diferent del que estem acostumats en altres futbolistes del FC Barcelona i d'altres equips de primer nivell.

Búscate la vida de José Elías

L'entrevista de Blanca al podcast Búscate la vida de José Elías, referendada per un vídeo amb milers de reproduccions a TikTok, ha generat un debat d'interès periodístic. Els usuaris de xarxes socials han debatut sobre el paper que tenen les parelles dels esportistes de primer nivell i s'han plantejat diferents qüestions.

Per què en entorns d'alt rendiment esportiu es minimitza la carrera professional de les parelles i es pressiona cap a rols tradicionals? El testimoni de Blanca trenca amb el guió idealitzat de la ‘dona de futbolista’ per mostrar la realitat de moltes.