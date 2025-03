El moviment d'Elena de Borbó que no agradarà a Joan Carles I

per Mireia Puig

La infanta Elena, primogènita dels reis emèrits espanyols Juan Carlos I i Sofia, ha fet un pas que podria generar tensions en el si de la família reial espanyola. Coneguda per la seva lleialtat inquebrantable cap al seu pare, la infanta ha pres una decisió que, encara que motivada per l'afecte, podria no ser del grat del rei emèrit.

El moviment d'Elena de Borbó

Des que Juan Carlos I es va traslladar a Abu Dhabi a l'agost de 2020, el seu equip de seguretat ha estat fonamental per al seu benestar i protecció. Aquest grup, compost per militars retirats de màxima confiança, ha exercit rols que van més enllà de la seguretat, actuant com a assistents personals i confidents de l'exmonarca.

No obstant això, després de més de quatre anys als Emirats Àrabs Units, diversos d'aquests escortes han expressat el seu desig de tornar a Espanya. L'aïllament, la distància de les seves famílies i la monotonia de la vida a l'estranger han començat a pesar en ells, portant-los a considerar seriosament el seu retorn.

Conscient de l'impacte emocional que la partida d'aquests homes tindria en el seu pare, la infanta Elena ha decidit intervenir. Sense consultar prèviament al rei emèrit, ha ofert als escortes un increment salarial significatiu amb l'esperança de persuadir-los perquè romanguin a Abu Dhabi. Aquesta maniobra, encara que benintencionada, podria ser vista per Juan Carlos I com una intromissió en assumptes que ell preferiria manejar personalment.

Silenci al respecte

Fins al moment, ni la Casa Reial ni l'entorn proper al rei emèrit han emès declaracions oficials sobre aquest assumpte.

La relació entre la infanta Elena i Juan Carlos I sempre ha estat estreta. En múltiples ocasions, la infanta ha mostrat el seu suport incondicional a l'exmonarca, fins i tot en moments de controvèrsia. Per exemple, el 2024, es va revelar que Elena i la seva germana, la infanta Cristina, es van posicionar al costat del seu pare durant l'escàndol relacionat amb Bárbara Rey.

Els Borbons, un escàndol constant

La dinàmica familiar dels Borbons sempre ha estat objecte d'interès públic, i aquesta situació afegeix un nou capítol a la complexa relació entre pare i filla. Mentrestant, l'opinió pública i els mitjans de comunicació estaran atents a qualsevol desenvolupament que pugui sorgir al voltant d'aquest tema.

Serà aquest gest de la infanta Elena suficient per retenir els escortes i garantir la tranquil·litat de Juan Carlos I en el seu exili?