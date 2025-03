'Com si fos ahir' del 18 de març: La Cati la fa grossa

El capítol de 'Com si fos ahir' del dimarts 18 de març promet moments especialment intensos, amb conflictes familiars i revelacions inesperades que podrien sacsejar profundament les relacions personals dels protagonistes.

La situació entre la Cati i el Salvatore arriba a un punt àlgid quan la Cati decideix provocar un incident a la pizzeria amb l'objectiu clar d'obligar el Salvatore a tornar de manera immediata. Aquest incident, que inicialment sembla un moviment desesperat per part seva, s'intensifica quan el Salvatore arriba al local i descobreix que l'Agustí, el Marcel i la Korinna també estan implicats en tot plegat. La seva reacció segurament no sigui bona quan vegi que la Cati el manipula.

Es destapa la mentida del Lluís

Mentrestant, l'Andreu es troba davant d'una revelació inesperada quan descobreix que el Lluís té una germana de qui mai no havia sentit parlar. Aquesta informació impacta profundament l'Eva, que retreu amb contundència al Lluís haver-li ocultat aquest detall tan rellevant sobre la seva vida familiar.

El Lluís, intentant defensar-se, insisteix que fa molt de temps que no té cap mena de relació amb la seva germana. Una historia que no encaixa ja que quan l’Andreu li diu a l’Eva (Alícia González Laá), ella lliga caps i se n’adona que la dona amb qui es va crear l’altre dia era la germana del Lluís. Si no tenen cap mena de relació com és que es veu tan sovint?

La Itziar respira... per ara

D'altra banda, la Itziar troba un cert alleujament econòmic quan comunica a l'Aniol que podrà saldar el seu deute gràcies als diners provinents de la venda del pis. Recordem que l’Aniol va decidir donar-li la meitat. Un pis a Barcelona val molts diners però tots sabem com és la Itziar.

Aquesta notícia positiva podria significar un nou començament per a la Itziar, que recentment ha travessat moments complicats tant a nivell professional com personal. Tanmateix, caldrà veure com aquesta decisió afecta les seves relacions properes, especialment ara que conviu temporalment amb l'Ivan. Un Ivan al qui, per cert, li demana ajuda per vendre el piano.

Què li passa al Francesc?

Finalment, el Francesc travessa una crisi existencial relacionada amb la seva feina actual, enyorant profundament la seva antiga passió: la música. Aquesta situació podria portar-lo a replantejar-se seriosament el seu futur laboral i personal, obrint noves oportunitats però també generant incerteses sobre el camí que ha d'emprendre.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 18 de març de 2025?

L’episodi començarà a les quatre i sis minuts de la tarda i durarà gairebé quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.