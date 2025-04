El moviment despota de Letícia Ortiz que enfada els monàrquics tradicionals

Des de la seva embarcació en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano el passat 11 de gener, la princesa Leonor ha afrontat una sèrie de desafiaments que han captat l'atenció pública i generat inquietud a la Casa Reial. La recent publicació d'imatges de l'hereva en biquini durant una escala a l'Uruguai ha intensificat les preocupacions, especialment per part de la reina Letícia, qui qüestiona l'eficàcia de l'escorta reial.​

Què ha passat?

La travessia de Leonor a bord de l'Elcano, destinada a ser una experiència formativa en la seva carrera militar, s'ha vist entelada per incidents que han posat en dubte la seva privacitat i benestar. A més de les esmentades fotografies a l'Uruguai, s'han difós imatges de la princesa gaudint d'activitats recreatives al Brasil i Xile, cosa que ha generat un debat sobre l'exposició mediàtica de la futura reina. Paral·lelament, s'ha informat que Leonor ha patit marejos i vòmits a causa de la cinetosi, comú en aquells que no estan habituats a la vida marítima, cosa que ha resultat en caigudes i contusions.​

Reaccions a les xarxes socials

Davant aquesta situació, la reina Letícia ha manifestat el seu desig que Leonor torni a Espanya per garantir el seu benestar físic i emocional. No obstant això, el rei Felip VI considera que interrompre la formació de la seva filla podria enviar un missatge erroni i afectar la imatge de la monarquia. Com a solució intermèdia, s'ha acordat que la princesa farà una pausa temporal en la seva instrucció per assistir al 18è aniversari de la seva germana, la infanta Sofia, el pròxim 29 d'abril. Aquest compromís familiar permetrà a Leonor tornar breument al país i després reincorporar-se a la seva formació militar.​

La situació ha generat diverses opinions entre els monàrquics tradicionals, alguns dels quals consideren que la decisió de Letícia és precipitada i podria interpretar-se com una interferència en la formació militar de l'hereva. Altres, en canvi, donen suport a la postura de la reina, prioritzant la salut i privacitat de la princesa en aquest període crucial de la seva vida.​

Aquest episodi subratlla les complexitats d'equilibrar les responsabilitats institucionals amb les dinàmiques familiars en el si de la reialesa, i planteja interrogants sobre com la monarquia gestionarà situacions similars en el futur.