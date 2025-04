La gran notícia que dona Pep Ambròs, Víctor a 'Com si fos ahir'

La vida d'Alba Brunet i Pep Ambròs, dues figures destacades en el panorama televisiu espanyol, ha fet un gir emocionant. La parella d'actors ha compartit una notícia que ha omplert d'alegria els seus seguidors i companys de professió.​

Novetats a la família

Alba Brunet, coneguda pel seu paper de Fina Valero a la sèrie 'Sueños de libertad', ha anunciat que està esperant el seu primer fill juntament amb la seva parella, el també actor Pep Ambròs. L'actriu va compartir la feliç notícia a través de les seves xarxes socials amb una fotografia en blanc i negre on tots dos apareixen somrients; Pep, agenollat, assenyala amb orgull la incipient panxa d'Alba. Acompanyant la imatge, l'actriu va escriure amb humor: "Entra un nou personatge a la nova temporada". ​

Trajectòria de la parella

Alba Brunet, de 31 anys i originària de Palma de Mallorca, es va traslladar a Barcelona per formar-se com a actriu. La seva carrera va enlairar-se amb la seva participació a 'Acacias 38', on va interpretar Leonor Hidalgo fins al 2019, reprenent el paper a l'episodi final el 2021. Posteriorment, va protagonitzar la pel·lícula 'Barcelona 1714' i, més recentment, s'ha consolidat a 'Sueños de libertad' com Fina Valero.

| TV3

Per la seva banda, Pep Ambròs, de 38 anys, és reconegut pel seu paper de Venancio a 'Cuéntame cómo pasó'. A més, ha participat en sèries com 'Hache', 'Matadero' i 'El cuerpo en llamas', i en pel·lícules com 'El olivo' d'Icíar Bollaín. ​

Reaccions a les xarxes socials

La notícia de l'embaràs ha generat una onada de felicitacions per part de col·legues i seguidors. Companys de 'Sueños de libertad' com Candela Cruz i Isabel Moreno van expressar la seva alegria a les xarxes socials. Marta Belmonte, qui interpreta Marta de la Reina a la sèrie i comparteix una estreta relació professional amb Alba, va comentar: "Sou una preciositat els tres.

Aquesta notícia ha suscitat interrogants sobre la continuïtat d'Alba a 'Sueños de libertad'. No obstant això, s'ha informat que l'embaràs no afectarà la seva participació a la sèrie, ja que les gravacions es realitzen amb prou antelació per ajustar les dates i no alterar la trama. A més, es podrien emprar tècniques com vestuari folgat o plans tancats per dissimular el seu estat.

| TV3

La parella espera amb il·lusió l'arribada del seu nadó per al pròxim mes d'agost, marcant l'inici d'una nova i emocionant etapa en les seves vides.