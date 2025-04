Letícia Ortiz imposa una nova prohibició a Leonor de Borbó

per Pol Nadal

L'escala recent de la princesa Leonor a Valparaíso ha estat marcada per una sèrie de restriccions imposades per la reina Letícia, destinades a protegir la privacitat de l'hereva al tron després de la difusió d'imatges no autoritzades a Xile. Aquest incident ha generat un debat sobre l'equilibri entre la seguretat i la llibertat personal de la jove princesa.

Durant la seva estada a Punta Arenas, Xile, la princesa Leonor va ser fotografiada sense el seu consentiment en un centre comercial, cosa que va portar la Casa Reial a presentar una denúncia per l'obtenció i difusió il·legal d'aquestes imatges. Aquest succés ha incrementat la preocupació de la reina Letícia per la seguretat i privacitat de la seva filla, especialment en activitats fora de l'àmbit oficial.

Com a mesura preventiva, s'ha decidit limitar les sortides de Leonor durant la seva estada a Valparaíso, amb l'objectiu d'evitar situacions similars i garantir la seva protecció. No obstant això, malgrat aquestes restriccions, la princesa ha estat vista en companyia dels seus companys en un restaurant local, cosa que suggereix certa flexibilitat en les mesures imposades.

La Casa Reial ha manifestat la seva preocupació per la invasió a la privacitat de la princesa i ha pres accions legals per abordar l'incident a Punta Arenas. Fonts properes indiquen que la reina Letícia està especialment inquieta pel benestar de la seva filla i busca equilibrar la seva formació i activitats públiques amb la necessitat de protegir la seva esfera privada.

Experts en reialesa han assenyalat que, tot i que és comprensible la preocupació de la reina, és essencial permetre que la princesa Leonor tingui experiències pròpies de la seva edat i posició, sempre que es mantingui un equilibri adequat entre seguretat i llibertat personal.

Aquest episodi posa de manifest els desafiaments que afronta la família reial en l'era digital, on la privacitat és cada cop més difícil de preservar. La situació planteja interrogants sobre com la Casa Reial gestionarà en el futur l'exposició mediàtica dels seus membres més joves i quines mesures s'implementaran per protegir la seva intimitat sense restringir excessivament el seu desenvolupament personal.