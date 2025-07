José Fernando es pronuncia sobre la seva filla... i no agradarà a la mare de Michu

La sobtada mort de María “Michu” Rodríguez Gamaza, als seus trenta-tres anys, el 7 de juliol al seu domicili a Cadis, no només ha commocionat l’entorn de la influencer. També ha desfermat una intensa disputa per la custòdia de la seva filla Rocío, de 8 anys, fruit de la seva relació amb José Fernando Ortega Mohedano. Enmig del dol, José Fernando ha decidit trencar el seu silenci per deixar molt clares les seves intencions respecte al futur de la menor.

Un passat ple d’anades i vingudes

La història sentimental entre José Fernando i Michu es remunta a 2013, marcada per reconciliacions i ruptures. El 2024, la seva ruptura pública es va produir després d’una infidelitat per part de José Fernando, just en el moment en què esperaven un segon fill, que finalment no va arribar a terme. Michu patia una cardiopatia congènita, i la seva mort sobtada hauria estat conseqüència de diversos infarts mentre es dutxava.

Des de llavors, la petita Rocío es troba en mans de la seva àvia materna a Sanlúcar de Barrameda. Mentrestant, el pare emocionalment afectat roman ingressat en un centre psiquiàtric proper a Tres Cantos.

| XCatalunya, Michu

José Fernando: “La nena ve a Madrid amb mi”

Tot i que en un principi José Fernando romania en silenci, ha començat a expressar públicament el seu desig que Rocío visqui a Madrid amb ell i la seva família paterna. Segons fonts de 20minutos i HOLA, manté converses directes amb la mare de Michu, Inma, afirmant: “La nena ve a Madrid amb mi. Si no pot estar amb mi, estarà amb la meva germana”.

Aquest missatge se suma a una emotiva carta que va publicar a Instagram el 15 de juliol, en què s’acomiada de la mare de la seva filla amb paraules com “Mai oblidaré el gran amor cap a la teva filla i cap a mi”. Paral·lelament, el seu entorn proper –incloent-hi la seva germana Gloria Camila i el seu pare José Ortega Cano– ha manifestat el seu suport a la petició de custòdia.

Reaccions creuades entre ambdues famílies

Des del costat matern, Inma, mare de Michu, assegura amb fermesa que la nena “es queda amb mi. El vincle més fort el té amb mi”, i està disposada a acudir als tribunals. Tamara, germana de Michu, ha aparegut en programes com TardeAR, criticant la família Ortega Cano per la seva suposada absència al tanatori.

| Telecinco, Canva Pro, XCatalunya

A més, ha lamentat que la nena es traslladi a Madrid. En aquest context, Kiko Jiménez, excunyat de José Fernando, ha destacat l’entorn familiar estable que, segons ell, podria oferir la família paterna.

Limitacions legals i propera resolució judicial

Malgrat les seves bones intencions, la capacitat de José Fernando per obtenir la custòdia està condicionada. La seva residència en un centre psiquiàtric des de fa vuit anys i sota tutela institucional li impedeix prendre decisions legals plenes.

Per això, la resolució definitiva recaurà en un jutge, que valorarà circumstàncies com l’entorn emocional, educatiu i la voluntat de Michu. Aquesta, segons diversos testimonis, va expressar el seu desig que la seva filla creixés a prop de la família d’Ortega Cano.

| XCatalunya, oksanavectorart

El futur immediat de Rocío

El futur de la nena continua sent incert. La petita segueix a Sanlúcar, sota la cura de la seva àvia i la seva tia. Tanmateix, José Fernando insisteix en la seva intenció de formar part activa en la vida de la seva filla, tan bon punt recuperi la seva estabilitat i rebi els permisos corresponents.

L’atenció mediàtica està posada en el procés judicial que s’obrirà els pròxims dies. Aquest cas no només posa en joc la custòdia legal d’una menor en un context de dol i salut mental, sinó que qüestiona l’equilibri entre el desig parental, la voluntat materna i el benestar de Rocío.