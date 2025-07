'Com si fos ahir' del 14 de juliol: La Marta i el Joel cara a cara, moment decisiu

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 14 de juliol inicia la recta final de la temporada, que culminarà amb l’esperat especial del diumenge 20. Els protagonistes comencen a enfrontar-se a situacions decisives, conflictes interns i moments d’una profunda reflexió que poden definir el seu futur.

El Toni viu un moment d’una gran intensitat emocional després d’haver pres mesures dràstiques contra l’agressor del seu fill, el Toni Petit. Al capítol de divendres no ho hem vist explícitament, però tot indica que l’haurà agredit. La Gemma s’inquieta perquè el Toni no arriba.

Encara que inicialment va actuar per protegir la seva família, ara els remordiments comencen a dominar-lo i corre el risc de perdre el control emocional. La culpa i la por que el descobreixin podrien fer que acabi cometent algun error greu, i potser ficarà la pota i se sabrà tot.

La Vane diu prou

Mentrestant, la situació entre la Vane, l’Isern i el Marcel s’ha tornat insostenible. La Vane està farta de les paranoies i sospites constants dels seus companys, especialment després que l’Isern decidís trucar a la policia per denunciar-la.

Al Marcel el culpa d’haver dubtat d’ella. Davant d’aquest escenari tan tens, l’Eva intenta intervenir com a mediadora per suavitzar l’ambient i evitar que la situació es descontroli del tot. Però aquesta tasca serà extremadament difícil, ja que les acusacions i la desconfiança són molt profundes, i la Vane no sembla disposada a cedir fàcilment després de tot el que ha passat.

Ara bé… l’Isern, una vegada més, diu una cosa amb molta lògica. ‘Si no ha fet res… per què se l’ha emportat la Policia?’. Ho descobrirem al capítol del dilluns?

Bones notícies per a la Marta i el Joel

Finalment, la relació entre la Marta i el Joel sembla estar passant per un moment crític. La distància emocional que s’ha creat a causa dels conflictes familiars recents, la tensió amb el Salva i les conseqüències de la situació legal que viu la Marta, fan que semblin estar més separats que mai. Però, malgrat totes aquestes dificultats, l’amor profund que sempre els ha unit comença a aflorar de nou i tot podría acabar bé… o no.

Una conversa de la Marta amb la Gina també ajudarà. Una altra conversa serà la de la Isabel amb el Joel. Li proposa marxar a través de l’associació, per evitar més problemes amb l’Esteve. Però el Joel es planta, qui ha de marxar és el seu pare.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 14 de juliol de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts. Tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.