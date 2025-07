'Com si fos ahir' de l'11 de juliol: Moments molt durs per al Toni i la Patri

El capítol de Com si fos ahir del divendres 11 de juliol arriba carregat de decisions transcendents, descobertes inquietants i moments límit que marcaran definitivament les vides dels protagonistes.

La Gemma, amb la il·lusió renovada de tornar a compartir la vida amb el Toni, li fa una proposta molt seriosa i carregada d’emoció: li ofereix anar a viure junts, convençuda que aquest pas els ajudarà a reconstruir la seva relació i deixar enrere el passat. A més vol donar-li suport amb tot el que està passant amb el Toni Petit.

Afortunadament, el cop al vidre amb la mà no ha estat res. Però quan sembla que la felicitat és a tocar, el Toni fa una descoberta que ho capgira tot. Troba una informació inesperada i molt greu relacionada amb el noi que va agredir el Toni Petit. Aquesta troballa l’omple d’angoixa i impotència, posant-lo en una situació límit. Veu un vídeo penjat a xarxes socials on l’agressor fa befa del seu fill. La cosa acabarà malament.

| TV3, XCatalunya

La investigació de l'Isern acaba a la Policia

En paral·lel, el Marcel i l’Isern, després de setmanes acumulant sospites i proves sobre la Vane, decideixen que ja han arribat al fons del misteri que envolta la seva companya de pis. Qui més convençut n’està és l’Isern. El Marcel li diu que deixi de muntar-se pel·lícules. Però quan veu les evidències, tot canvia.

Convençuts que tenen prou evidències per relacionar-la amb un delicte greu, fan una trucada definitiva a la policia. Tenen raó o s’estan equivocant clarament? Com reaccionarà la Vane? Ja no queda gaire per al final de temporada i la resolució d’aquesta trama podria ser una de les sorpreses.

La Patri pateix

Alhora, la Patri està cada cop més angoixada per la relació tòxica i asfixiant que manté amb el Bernat. Se sent atrapada en una situació de control constant i dependència emocional que no sap com trencar. Quan compara el seu moment actual amb la relació que havia tingut amb el Toni Petit—molt més sana, lliure i plena de complicitat—, es posa trista i s’adona encara més clarament de la gravetat del que viu.

| TV3, XCatalunya, DKDesignz

Però malgrat que tothom del seu entorn és conscient del problema, ningú sap realment com ajudar-la, perquè la Patri està tancada en ella mateixa, atrapada en una relació que l'ha allunyat de tot. També s’enfadarà amb l’Andreu quan, per curiositat, veu que la Patri té hora per unes analítiques.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 11 de juliol de 2025?

L’últim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.