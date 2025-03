Els mitjans espanyols parlen clar sobre Leonor: 'Problemes de...'

La princesa Leonor de Borbó, hereva al tron d'Espanya, ha iniciat una etapa crucial en la seva formació militar a bord de l'emblemàtic vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Aquest viatge, que va començar al gener de 2025 des de Cadis, està dissenyat per enfortir les seves habilitats navals i preparar-la per a futures responsabilitats reials. No obstant això, la travessia no ha estat exempta de problemes i rumors.

Problemes mèdics

Durant les primeres setmanes en alta mar, la princesa Leonor va enfrontar símptomes de cinetosi, comunament coneguda com a mareig per moviment. Aquest trastorn, freqüent entre mariners novells, provoca nàusees, marejos i malestar general a causa del constant anar i venir del vaixell.

Segons va informar el cap de Relacions Públiques de l'Armada Nacional d'Uruguai, Alejandro Pérez, la princesa ha tingut dificultats per adaptar-se a l'entorn marítim, experimentant aquests símptomes durant la navegació. ​

| YouTube: RTVE Noticias

A més dels marejos, Leonor va patir alguns blaus als braços, resultat de caigudes durant les guàrdies a coberta. L'onatge de l'Atlàntic pot ser especialment brau, i la inexperiència en maniobres navals incrementa el risc d'accidents menors. ​Uns problemes mèdics recollits per diversos mitjans de comunicació espanyols.

La Casa Reial calla però mitjans espanyols i uruguaians ho expliquen

Des de la Casa Reial s'ha mantingut un perfil discret respecte a aquests incidents, evitant emetre comunicats oficials sobre l'estat de salut de la princesa. No obstant això, fonts properes a la Zarzuela han confirmat que Leonor ha rebut atenció mèdica a bord, incloent l'administració de medicaments intravenosos per contrarestar els efectes de la deshidratació causada pels vòmits. ​

La premsa internacional també s'ha fet ressò d'aquests esdeveniments. Mitjans uruguaians van destacar que la princesa "no està podent suportar el viatge" i que es trobava reclosa a la seva cabina durant la seva estada a Montevideo. No obstant això, és important assenyalar que aquests símptomes són habituals entre els guàrdies marins que s'enfronten per primera vegada a llargues travessies marítimes.​

| YouTube: casarealtv

Malgrat les dificultats, Leonor ha demostrat determinació i compromís amb la seva formació. Durant la seva estada a Uruguai, va participar en una cerimònia de jurament de bandera, portant l'ensenya nacional i complint amb els seus deures oficials. Aquest acte va ser àmpliament cobert pels mitjans i va generar una onada de reaccions positives a les xarxes socials, destacant la seva fortalesa i dedicació. ​

La travessia del Juan Sebastián Elcano continuarà fins al juny, amb escales en diversos països d'Amèrica abans de tornar a Espanya. Aquest període serà crucial perquè la princesa Leonor consolidi la seva formació naval i superi els desafiaments que implica la vida en alta mar.​

La societat espanyola segueix de prop l'evolució de l'hereva al tron, confiant que aquesta experiència enforteixi el seu caràcter i la prepari per a les responsabilitats que l'esperen en el futur.