Peyu i Mireia Colonques: Les seves vacances en un lloc fantàstic de Catalunya

Hi ha viatges que diuen més d'una relació que mil entrevistes. El darrer descans de Peyu amb Mireia Colonques no ha estat ostentós ni mediàtic. Ha estat íntim, esportiu i, sobretot, molt català. Una fotografia n'hi ha prou per entendre el moment que viu la parella: serenor abans d'un curs ple de canvis i un “nosaltres” consolidat lluny del plató.
El presentador, associat a l'humor més afilat de la pantalla catalana, va triar un entorn d'alçada per desconnectar. Ella, companya a la vida i arrelada al món rural, apareix darrere de la càmera i davant del relat. La imatge i el text que l'acompanya han encès l'interès dels seus seguidors, no pel destí, sinó pel missatge entre línies.
Una cursa per la Vall de Núria i un gest romàntic a Mireia
La postal té el segell inconfusible dels Pirineus. Peyu s'estira, amb les sabatilles encara calentes després de sortir a córrer, i mira a l'horitzó. Qui prem el disparador és Mireia. Ell ho explica amb naturalitat: mini vacances, aire pur i la promesa d'una etapa que comença ja.
Remata amb una declaració senzilla i directa cap a la seva parella, a qui defineix com el millor que hi ha en aquest món. Utilitza un crit de celebració ben seu: “Visca Catalunya!” L'escena arriba després de compartir la seva ruta de senderisme per la Vall de Núria. La vall de circ glacial connectat per la cèlebre cremallera, consta d'un santuari arrecerat pels cims i un llac.
L'indret no és casualitat. Núria és sinònim de natura en majúscules i d'experiències a l'aire lliure a l'estiu: rutes familiars, nits estrellades i un entorn protegit que convida a aturar-se i respirar. Perfecte per a qui busca silenci abans d'una temporada exigent.
Nous reptes i suport de l'entorn
El peu de foto de Peyu no parla només d'esport o paisatge. Parla de futur. Anuncia “nous reptes” després del tancament d’‘El búnquer’ a Catalunya Ràdio, un punt i a part que el seu equip ja anava encaixant mentre explorava formats alternatius per a la temporada vinent. L'acomiadament del programa, convertit en notícia abans de l'estiu, va marcar l'agenda del presentador, que ara es mou entre teatre, projectes audiovisuals i la ràdio en clau diferent.
Juntament amb aquest horitzó professional, la vida personal aporta un altre context que el públic valora: Mireia Colonques no és “la xicota de”, sinó una veterinària amb nom propi. Copilota amb Peyu l'explotació Les Cabres d’en Peyu a Muntanyola, una granja i formatgeria que aposta per maneig semiextensiu, energies renovables i visites divulgatives. Aquest vincle amb la terra explica el to del viatge: senzill, sostenible i amb botes a mà.
La seva presència pública, a més, ha crescut per mèrits propis. El 2024 es va convertir en la primera dona a guanyar l'històric concurs de gossos d’atura de Ribes de Freser amb el seu gos Drop. El triomf la va situar com a referent en un àmbit tradicionalment masculí. Des de llavors, ha competit i format part de cites pastorals dins i fora de Catalunya, consolidant una imatge de treball, tècnica i caràcter.
El tàndem completa el perfil familiar que ja coneixíem: una relació de llarg recorregut, una filla, Arlet, i un procés d'adopció meditat amb calma. Tot plegat dibuixa una parella que reparteix el seu temps entre escenaris i pastures, entre focus i formatge.