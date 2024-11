El missatge d'Antonela Roccuzzo per a l'aniversari del seu fill Thiago: 'Te...'

Encara que a molts no els agrada, hi ha moltes dones a les quals, per desgràcia, se les coneix com a 'la dona de' o 'la parella de'. Tot i això, aquest no és el cas d'Antonela Rocuzzo, que sens dubte ha aconseguit desmarcar-se de ser la dona de Leo Messi per crear una imatge pròpia. Això ho veiem diàriament a través de les seves xarxes socials i els diferents projectes en què està embolicada, cosa que demostra com és d'activa tot i el seu marit.

A més, juntament amb Leo Messi i els seus fills són una família molt unida, i com veiem a través de les xarxes, tenen un nucli familiar molt normal pel que són. Messi sempre ha destacat per la seva humilitat malgrat la seva extraordinària popularitat, igual que Antonela, que segur que ha educat els fills amb aquests mateixos valors. Tot això ho podem deduir en part gràcies a les diferents publicacions que la dona puja al seu Instagram personal, on llueix diàriament la seva estimada família i el seu marit.

Una de les darreres fotografies que va pujar era a París, la seva antiga casa, on va anar amb els seus fills per gaudir de l'ambientació de Halloween de Disneyland. Ara, els seus estimats fills han tornat a ser protagonistes al seu compte, concretament Thiago, el myaor d'ells, que recentment ha fet anys, i així ho ha volgut celebrar Antonela.

Les seves paraules maternals

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, va celebrar l'aniversari del seu fill gran, Thiago, amb un emotiu missatge a les xarxes socials que ràpidament ha captat l'atenció de milions de seguidors. Al seu compte d'Instagram, on l'empresària i el model comparteix moments íntims i familiars, Antonela va publicar unes fotografies entre les quals apareix abraçant afectuosament Thiago en una. Va acompanyar la imatge amb unes paraules commovedores: "Feliç compleix Thiagui, per sempre el meu bebè, t'estimem tant".

La publicació ha estat rebuda amb una allau de "m'agrada" i comentaris plens d'amor i felicitacions per part dels seguidors. A només tres dies de la seva publicació, el post ja acumula més de tres milions de likes, demostrant la gran popularitat de tota la família Messi a les xarxes socials.

| Instagram de Antonela Roccuzzo

Les paraules d'Antonela reflecteixen la unió i l'afecte que caracteritza aquesta família. Que ha compartit molts moments feliços i també desafiadors en el recorregut per diferents parts del món a causa de la carrera futbolística de Messi.

Aquest simple gest d'Antonela cap al seu fill ha recordat al món que, malgrat la fama i els èxits esportius. Els Messi són una família com qualsevol altra, on l'amor i el suport incondicional són el centre de la seva vida.