Salma Paralluelo presenta la seva mare: Bufa espelmes pel seu 50 aniversari

per Sergi Guillén

Salma Paralluelo és sens dubte una de les cares més reconegudes dins del món del futbol femení actual, i no és només per la seva imatge dins dels terrenys de joc. La davantera és una de les jugadores que més fa servir l'equip de màrqueting del FC Barcelona a l'hora de fer les campanyes de publicitat a les xarxes socials. Això és perquè Salma és tota una sensació dins del públic jove, i una de les ídoles més grans per a totes aquelles nenes que somien vestir la samarreta blaugrana.

Tot i això, encara que destaqui a les xarxes, si ha acabat fent-se un nom és gràcies a la seva qualitat dins la gespa, la qual l'ha portat a guanyar nombrosos títols. A més, Paralluelo ja ha estat nominada en diverses ocasions a la Pilota d'Or femení, i fa pocs dies la vam poder veure a la gala que es va celebrar aquest any a París. Tot i que va tenir a veure com la seva companya Aitana s'emportava el guardó, a la seva edat va quedar al 'podi' de les nominades amb Caroline Graham Hansen.

El seu cas és força semblant al de Lamine Yamal, ja que molts hi veuen una guanyadora d'aquest premi en el futur. Ara, encara que no ha pogut guanyar aquest guardó, l'hem vist molt feliç, ja que ha celebrat una altra 'victòria' més personal. I és que la seva estimada mare ja ha fet 50 anys, i la futbolista blaugrana ho ha compartit a través de les seves xarxes socials.

Llueix la seva mare pel seu aniversari

La felicitat i l'amor familiar s'han fet presents a la imatge compartida recent per Salma Paralluelo, on la seva mare ha celebrat el seu 50 aniversari envoltada de molta alegria. Amb un gran somriure i una expressió d'orgull, la mare de Salma ha sostingut el protagonisme en aquesta íntima celebració. Marcada per un pastís decorat i espelmes enceses que auguren bons desitjos.

| @salmaparalluelo

La foto va capturar sens dubte un moment emotiu, i és evident que la mare i la filla comparteixen una connexió molt especial. Salma, estrella del futbol i del Barça Femení, ha mostrat diverses vegades l'enllaç profund que té amb la família. Però aquesta vegada va voler homenatjar la seva mare en un dia tan únic per a ella.

Els seguidors de Salma, que l'han vist brillar al camp i triomfar als esdeveniments esportius més importants. No van trigar a expressar el seu afecte i bons desitjos a les xarxes socials per a l'aniversari. A més de ser una figura pública i un referent esportiu, Salma deixa clar que, per a ella, els èxits personals i familiars són igual d'importants.

Encara no sabem la data del retorn de Salma als terrenys de joc a causa de les seves molèsties, però sens dubte està ben envoltada per sortir cap endavant.