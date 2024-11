Manu Guix triomfa amb la seva dona periodista al casament de l'any

per Sergi Guillén

Manu Guix, conegut músic i compositor, i la seva dona Marta Cristià, periodista de 'Catalunya Ràdio', han estat dos dels convidats destacats al casament d'Ana Guerra i Víctor Elías. Celebrada recentment en un esdeveniment que ha reunit nombroses personalitats del món de l'espectacle. La cerimònia, que molts ja consideren "el casament de l'any", ha estat un punt de trobada per a amics i col·legues de la parella, que han compartit la seva felicitat a les xarxes socials.

Un look original que marca tendència

Manu Guix i Marta Cristià es van deixar veure al casament lluint un estil impecable i molt original. La parella va optar per un look negre, elegant però desenfadat, que destacava especialment en un entorn tan especial com el del casament. Manu, fidel al seu estil personal, va combinar un vestit fosc amb sabatilles esportives blanques.

Tot mostrant la seva personalitat única i deixant clar que la comoditat també pot anar de la mà amb l'elegància. La seva dona, Marta Cristià, va complementar l'estil de la seva parella amb un conjunt igualment sobri i sofisticat, demostrant que la parella sap com lluir a la moda sense perdre la seva essència.

| @manuguix

La imatge que van compartir en xarxes socials, acompanyada del missatge " Marxem de casament!", ha generat múltiples comentaris positius. I molts seguidors van elogiar el seu estil desenfadat i natural, que sembla haver captat l'atenció a l'esdeveniment. La complicitat i el somriure compartit entre tots dos es noten a la fotografia, reflectint el bon moment que viuen junts tant en l'àmbit personal com professional.

Un casament ple d'emoció i música

El casament d'Ana Guerra i Víctor Elías, segons fonts properes, va estar carregat de moments emotius i de música. Un element que no podia faltar atès el perfil artístic de la parella.

Ana Guerra, coneguda pel seu pas a 'Operación Triunfo', i Víctor Elías, recordat pel seu paper a 'Los Serrano'. Van unir les seves vides en una cerimònia en què la música va tenir un paper fonamental. Ambdós artistes van compartir la felicitat amb amics i familiars, convertint l'esdeveniment en una celebració inoblidable.

Entre els convidats, Manu Guix i Marta Cristià van destacar no només pel seu estil, sinó també per la proximitat que van demostrar cap a la parella. Guix i Guerra tenen una relació amistosa des de fa anys, cosa que va fer de la seva presència al casament un detall especial per a la Novia. A més, la presència de Manu, amb el seu bagatge musical i la seva experiència al món de l'espectacle, va afegir un toc especial a l'esdeveniment.

Amb aquest casament, Ana Guerra i Víctor Elías inicien un nou capítol a les seves vides. Mentre que Manu Guix i Marta Cristià continuen consolidant-se com una parella referent al món de l'entreteniment i la comunicació a Catalunya. La seva participació en un esdeveniment tan especial com aquest és una mostra més de la proximitat amb el món de l'espectacle i de la influència que tenen al públic.