Antonela Roccuzzo amb els seus fills i sense Messi a Disneyland: 'El somriure...'

Disneyland Paris es transforma en un lloc únic durant Halloween, combinant la màgia del parc amb un toc de misteri i aventura que encanta visitants de totes les edats. En aquesta temporada, els carrers i atraccions del parc es vesteixen de diferents decoracions temàtiques, plenes de carbasses, llums tenebroses i detalls inspirats en les històries més esgarrifoses de Disney.

Els visitants es poden trobar amb els seus dolents favorits, com Malèfica o Úrsula, que fan aparicions especials en desfilades i espectacles, cosa que converteix cada racó en una experiència visual increïble. A més, els personatges clàssics de Disney com Mickey i Minnie també participen a la festivitat, disfressats amb vestits de Halloween per oferir un toc d'alegria i emoció a cada trobada.

Antonela i els seus fills, presents

Fa dos dies, a través del seu compte personal a Instagram, Antonela Roccuzzo va pujar una fotografia on la vam poder veure gaudint d'aquest lloc junts amb els fills. Tot i això, a les imatges mostrades no apareix Leo Messi, qui sempre forma part dels plans familiars i les vacances que realitzen per diferents parts del món. Aquesta vegada, l'argentí estava ocupat en els seus partits amb l'Inter Miami, i Antonela va aprofitar per fer una petita escapada ella sola amb els seus fills a Disneyland Paris.

| @antonelaroccuzzo

Allà podem veure com el clima i l'ambient de Halloween ja s'ha fet amb els carrers del parc temàtic, ja que aquesta festivitat és a tocar. Les imatges juntament amb Thiago, Mateo i Ciro han captivat tots els seus seguidors, de manera que es veu de lluny el que és una família molt unida. "El somriure de Ciro", esmentava una seguidora al costat d'una emoticona de cor, quedant meravellada per la tendresa del nen.

A més, entre els comentaris, encara que no hi fos Leo, diversos seguidors de la dona el van nomenar. La majoria ho feien en referència al matx contra el Bayern, i fins i tot alguns especulaven que Messi no havia anat per veure el partit. "Digues-li a Messi que ens hem venjat per ell", esmentava un usuari en referència al 4-1 del FC Barcelona contra l'equip alemany.

Un lloc perfecte per als nens

Pels més petits i aquells que busquen una experiència familiar, el parc organitza activitats especials. Des de tallers de manualitats fins a recorreguts de dolços i trucs, que afegeixen un ambient festiu sense perdre l'essència Disney. Mentrestant, les atraccions icòniques, com ara la Mansió Encantada i la Torre del Terror, eleven l'experiència.

Amb efectes addicionals i elements sorpresa que creen un ambient de suspens ideal per a l'ocasió. Disneyland Paris a Halloween es converteix en un espai on la diversió i el calfred es barregen a la perfecció. Sent una opció fantàstica per als que volen gaudir d'una celebració memorable i d'una escapada màgica en aquesta època de l'any.