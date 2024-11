El mensaje de Antonela Roccuzzo para el cumpleaños de su hijo Thiago: 'Te...'

Aunque a muchos no les gusta, hay muchas mujeres a las cuales, por desgracia, se las conoce como 'la mujer de' o 'la pareja de'. No obstante, este no es el caso de Antonela Rocuzzo, quién sin duda ha conseguido desmarcarse de ser la mujer de Leo Messi para crear una imagen propia. Esto lo vemos diariamente a través de sus redes sociales y los diferentes proyectos en los que está envuelta, lo que demuestra lo activa que es a pesar de su marido.

Además, junto a Leo Messi y sus hijos son una familia muy unida, y como vemos a través de las redes, tienen un núcleo familiar muy normal para lo que son. Messi siempre ha destacado por su humildad pese a su extraordinaria popularidad, al igual que Antonela, quién seguro que ha educado a sus hijos con estos mismos valores. Todo esto lo podemos deducir en parte gracias a las diferentes publicaciones que la mujer sube a su Instagram personal, donde luce diariamente a su querida familia y a su marido.

Una de las últimas fotografías que subió era en París, su antigua casa, donde fue junto a sus hijos para disfrutar de la ambientación de Halloween de Disneyland. Ahora, sus queridos hijos han vuelto a ser protagonistas en su cuenta, concretamente Thiago, el myaor de ellos, el cual recientemente ha cumplido años, y así lo ha querido celebrar Antonela.

Sus maternales palabras

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, celebró el cumpleaños de su hijo mayor, Thiago, con un emotivo mensaje en redes sociales que rápidamente ha captado la atención de millones de seguidores. En su cuenta de Instagram, donde la empresaria y modelo comparte momentos íntimos y familiares, Antonela publicó unas fotografías entre las que aparece abrazando cariñosamente a Thiago en una de ellas. Acompañó la imagen con unas conmovedoras palabras: "Feliz cumple Thiagui, para siempre mi bebé, te amamos tanto".

La publicación ha sido recibida con un aluvión de "me gusta" y comentarios llenos de amor y felicitaciones por parte de sus seguidores. A tan solo tres días de su publicación, el post ya acumula más de tres millones de likes, demostrando la gran popularidad de toda la familia Messi en redes sociales.

| Instagram de Antonela Roccuzzo

Las palabras de Antonela reflejan la unión y el cariño que caracteriza a esta familia. Que ha compartido muchos momentos felices y también desafiantes en su recorrido por diferentes partes del mundo debido a la carrera futbolística de Messi.

Este simple gesto de Antonela hacia su hijo ha recordado al mundo que, a pesar de la fama y los éxitos deportivos. Los Messi son una familia como cualquier otra, en la que el amor y el apoyo incondicional son el centro de su vida.