Mireia Carbó t'ho posa fàcil amb la seva recepta de magdalenes a La Selva de TV3

La Selva de TV3 continua amb les seves bones dades d'audiència. Després d'uns mesos de dubtes en què els números que aportava diàriament Rocco Steinhauser no eren bons, el programa presentat per Xavier Grasset ha remuntat i últimament està aconseguint bones dades. Això vol dir que el nombre d'espectadors que miren 'Com si fos ahir' i 'El paradís de les senyores' es queden en el programa posterior.

Convidats de luxe

En un dels últims programes, la convidada principal ha estat la cuinera Mireia Carbó, que ha donat els seus millors consells per ensenyar a fer magdalenes.

El secret que va revelar Mireia per fer aquestes magdalenes irresistibles resideix en el toc especial de l'aroma, en aquest cas, llimona. Segons va explicar, en barrejar el sucre amb la pell ratllada de la llimona utilitzant els dits, es libera l'oli essencial, impregnant la barreja amb un intens aroma cítric.

La xef va destacar que per aconseguir una textura esponjosa i un volum ideal, la massa s'ha de batre fins a tornar-se blanquinosa. "No necessites braços de King Kong, però sí una mica de paciència", va comentar amb humor Mireia, recordant que tradicionalment això es feia a mà, tot i que admetent que utilitzar varetes elèctriques facilita enormement la feina.

En un moment especialment divertit del programa, Grasset, entre rialles, va admetre la seva falta d'experiència en trencar un ou de manera poc ortodoxa. L'espontaneïtat i el bon humor van convertir la classe de cuina en un entretingut espectacle culinari.

Mireia va afegir que la versatilitat d'aquesta recepta permet utilitzar diferents aromes, com vainilla, xocolata o canyella, ajustant-se al gust de cadascú. A més, va recomanar utilitzar una barreja d'olis (gira-sol i oliva suau) per equilibrar el sabor i aconseguir una textura ideal.

Reaccions a les xarxes socials

La retransmissió de l'episodi va generar una gran interacció a les xarxes socials, amb molts seguidors manifestant les seves ganes de provar la recepta a casa. "Ara tinc ganes de fer magdalenes!", va comentar entusiasmada Mercè, reflectint el sentiment general dels espectadors.

Molts usuaris van destacar com d'accessible i propera que Mireia Carbó fa semblar la cuina, eliminant qualsevol intimidació davant de receptes aparentment complicades. Alguns fans van compartir fotos dels seus intents casolans amb excel·lents resultats, confirmant que la recepta era, a més de senzilla, infal·lible.

Fins i tot Grasset, després de la seva poca habilitat inicial, va admetre que s'animaria a repetir l'experiència a la seva pròpia cuina, mostrant que qualsevol, sense importar la seva experiència prèvia, pot aconseguir excel·lents resultats seguint les indicacions de Mireia.