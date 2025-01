La dada de 'Joc de Cartes' que destaca Rocco Steinhäuser: Marc Ribas orgullós

Joc de Cartes buscava el dimecres 8 de gener a la millor restauradora de la Catalunya central. Participaven restaurants de Manresa i d'Igualada per aconseguir el premi de 5.000 euros. Igual que en altres ocasions, els ganivets estaven esmolats i les propietàries es van llançar crítiques ferotges. La cuina, l'espai, el menjar, el preu, el servei... En uns i altres restaurants sempre hi havia un però.

La guanyadora va ser Fina, del restaurant Aqua, a Igualada. Els vots del xef Marc Ribas van ser decisius perquè l'empresària s'imposés. Durant tot el programa va ser molt crítica amb les altres concursants, cosa que va provocar que aquestes la valoressin amb notes baixes. No obstant això, la valoració del presentador del programa va ser clau.

Com és habitual, les xarxes socials es van omplir de comentaris criticant l'actitud d'algunes de les concursants. En alguns casos, els usuaris expliquen que no aniran mai a aquests establiments per no trobar-se amb els seus responsables.

| TV3

Joc de Cartes, un producte de TV3 que funciona

L'expert en televisió, Rocco Steinhäuser, com és habitual, ha publicat al seu compte de Twitter un post en què repassa les audiències de tots els canals. Ho desglossa per hores i dona informació de tots els canals públics i privats. També les plataformes de pagament.

La conclusió del dia 8 de gener és que les plataformes no gratuïtes s'imposen a les televisions en obert, excepte en l'hora de Joc de Cartes. Marc Ribas va ser líder d'audiència a Catalunya i els espectadors catalans van preferir TV3 abans que TVE, Antena 3, o plataformes com Netflix, Amazon Prime, Movistar, etc.

| @Som3Cat

Sense ànim de restar mèrit a Joc de Cartes, hem de tenir en compte que el partit del Barça va començar a les vuit i va acabar a les 10. Entre les 22h i les 23.15h, l'audiència de TV3 oscil·la entre el 13,5% i el 18,5% en el seu punt més alt i el seu punt més baix. Els espectadors van arribar als 346.000 en el seu punt més alt de la nit.

Marc Ribas guanya a David Broncano

David Broncano també aconsegueix uns bons números a Catalunya, però inferiors al xef. Durant la nit de dimecres, les audiències de TVE van oscil·lar entre el 8 i el 12%. Els números del Joc de Cartes van ser millors i el programa es consolida com un dels millors productes de TV3, juntament amb el Foraster i Polònia.