'Com si fos ahir' del 2 d'abril: La notícia que podria capgirar la vida de la Cati

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 2 d'abril presenta noves decisions i conflictes que revelaran dubtes profunds, tensions amagades i nous horitzons per als seus protagonistes.

En una primera trama, veurem que el Salvatore es troba davant d'una important decisió que marcarà el seu futur professional i personal. S’ha jubilat un familiar. La seva família li ofereix portar una trattoria a Nàpols, la seva ciutat natal, però ell decideix sorprenentment renunciar-hi per quedar-se definitivament a Barcelona. Aquesta decisió desperta dubtes en la Cati, que percep que en el fons ell encara sent enyorança d'Itàlia i potser no està completament segur del pas que acaba de fer.

El Salvatore, que recentment va signar discretament els papers del divorci amb la Rosa sense comunicar-ho a la Cati per no condicionar-la, es veu immers en una nova incertesa. Ara, la seva relació amb la Cati podria veure's alterada pels dubtes mutus sobre el que realment volen de la seva vida junts, obrint noves possibilitats i alhora noves incògnites.

Durant un dinar en parlaran amb la Korinna – que recordem que és nascuda a Alemanya – i sembla que el Salvatore s’acaba de convèrncer per continuar vivint a Barcelona amb la Cati.

L'Adela coneix tota la veritat

Paral·lelament, el Quique protagonitza un moment revelador quan decideix explicar a l'Adela que va ser el Bolaños qui va denunciar el Ximo. Aquesta informació té un impacte important en l'Adela, que inicialment es mostra reticent a creure-ho. Una conversa amb el Bolaños – on el propi professor es delata – farà obrir els ulls a la directora del centre.

El Quique, per la seva part, haurà d’afrontar les conseqüències d’haver revelat aquesta informació delicada, fet que pot provocar-li nous conflictes professionals. Tots sabem que el Bolaños és perillós i que actua per darrera. I en això sempre será millor que un Quique que ja ha patit molt amb tota aquesta història.

La revolta de la Itziar

Mentrestant, la Itziar (Mar Ulldemolins) rep bones notícies financeres quan finalment obté els diners de la venda del pis de la seva mare. Aquests diners podrien servir-li per saldar el seu deute acumulat, alleugerint així considerablement la seva situació econòmica complicada. Però la Itziar, amb la seva habitual determinació i ambició, no vol limitar-se simplement a resoldre aquest problema immediat.

Té altres plans més ambiciosos en ment, possiblement relacionats amb la seva carrera professional en el món de la restauració. A més, veurem com la Cristina la torna a humiliar davant d’una clienta. La clienta exigeix que la pasta estigui més cuita però la Itziar, seguint els seus criteris professionals no hi està d’acord.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 2 d’abril de 2025?

L’episodi de meitat de setmana de ‘Com si fos ahir’ començar a les quatre i cinc de la tarda d’aquest dimecres. Segons la programació oficial de TV3 tindrà una durada de trenta-sis minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.