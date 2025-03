Els milions d'euros que va guanyar Ana Botín l'exercici passat

Banco Santander continua reforçant el seu lideratge global. Gran part del mèrit és atribuïble a la seva presidenta executiva, Ana Botín, qui continua consolidant-se com una de les directives millor pagades no només a l'Estat espanyol, sinó en tot el panorama financer europeu. El seu recent increment salarial es justifica segons la pròpia entitat gràcies als bons resultats, en un context en el qual les retribucions d'alts executius solen generar debat públic i polític.

Durant l'últim exercici de 2024, Ana Botín va obtenir una retribució total de 13,77 milions d'euros, la qual cosa representa un augment elevat, del 13 % respecte a l'any anterior. Aquest augment de la seva compensació respon directament a l'increment de beneficis del Banco Santander, que va registrar xifres rècord en benefici net, superant els 12.570 milions d'euros en 2024, reflectint així una sòlida recuperació i una eficient gestió en temps encara marcats per incerteses econòmiques globals.

Cobra per diferents conceptes

De fet, la retribució d'Ana Botín es compon de diferents conceptes que permeten entendre amb més precisió com estan estructurats els pagaments a l'alta direcció en una entitat tan rellevant com Santander. El salari fix percebut per Botín va ser de 3,43 milions d'euros, la qual cosa per si sol va representar un increment del 5 % respecte a l'exercici anterior, seguint la lògica d'una remuneració que respon tant al rendiment personal com als objectius estratègics complerts pel banc.

| Canva

A més del sou fix, una part destacada del salari de Botín prové de les dietes i comissions que rep per assistència a reunions i esdeveniments de les comissions directives del banc, sumant 368.000 euros més a la seva compensació total. Així mateix, les aportacions a plans de pensions van aportar altres 1,33 milions d'euros, augmentant considerablement en comparació amb exercicis anteriors, exactament un 17 % més.

Retribució variable

No obstant això, és en la retribució variable on es troba el nucli de la seva compensació anual, assolint els 5,92 milions d'euros. Aquesta quantitat es divideix estratègicament entre un abonament immediat i un altre diferit, ambdós repartits equitativament entre pagaments en efectiu i en accions del banc. La pràctica habitual de diferir una part important del pagament pretén alinear els interessos personals de la presidenta amb el rendiment a llarg termini de l'entitat, garantint un compromís sostingut amb l'estratègia del banc i la seva estabilitat financera futura.

| Banco Santander, Getty Images de Plazmica, XCatalunya

Cal destacar també que Ana Botín va rebre 1,06 milions d'euros addicionals en concepte d'altres retribucions, relacionades principalment amb assegurances de vida, serveis mèdics exclusius i altres compensacions en espècie habituals per a executius de la seva categoria.

Altres directius també reben augments

La comparació amb altres directius del banc també és rellevant, ja que permet entendre com Santander recompensa els seus líders. Héctor Grisi, conseller delegat del Banco Santander, va rebre una compensació que va superar els 8,3 milions d'euros, augmentant un 22 % respecte a l'any anterior. Aquest increment, encara que superior en percentatge, continua sent notablement menor en termes absoluts davant el salari de Botín, confirmant la seva posició dominant dins de l'estructura de l'alta direcció del banc.