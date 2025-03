Gir inesperat amb Frank Cuesta: Les seves primeres paraules després de ser detingut

Frank Cuesta ha trencat el seu silenci després de la seva recent detenció a Tailàndia per presumpta possessió il·legal d'animals salvatges protegits. En un emotiu vídeo publicat al seu canal de YouTube, el naturalista espanyol es va mostrar capcot i visiblement afectat, compartint amb els seus seguidors els detalls del seu arrest i les circumstàncies que el van envoltar.

El passat 27 de febrer, un operatiu compost per prop de 40 agents tailandesos va irrompre al "Santuario Libertad", propietat de Cuesta, ubicat a la província de Kanchanaburi. La intervenció es va dur a terme després d'una denúncia anònima rebuda el 14 de febrer, que alertava sobre la possible possessió d'espècies protegides sense la documentació adequada. Durant el registre, les autoritats van confiscar nou llúdries de petites ungles i una pitó bec d'ànec, espècies que, segons les autoritats, mancaven dels permisos necessaris per a la seva tinença.

| YouTube

Cuesta va ser detingut i traslladat a la comissaria de Lao Khwan, on va passar la nit al calabós. L'endemà, va ser sotmès a un interrogatori de tres hores abans de comparèixer davant el Tribunal Provincial de Kanchanaburi, que va decretar la seva llibertat sota fiança l'1 de març.

Declaracions de Frank Cuesta

En la seva primera aparició pública després de l'incident, Cuesta va relatar com es va desenvolupar l'operatiu: "Van venir gairebé 40 persones aquí, un equip d'assalt i policies diferents. Ho van regirar tot, van estar per tot arreu. Han rebentat casa meva i la part de darrere de l'oficina. Han tirat tot per buscar no sé què, perquè no han trobat res". El naturalista va expressar la seva tristesa per la confiscació dels animals: "Em fa molta pena, però intentaré recuperar-los".

Cuesta va insinuar que darrere de la seva detenció podrien existir motivacions ocultes: "Jo crec que tots sabem per què ha passat això. No hi ha casualitats en aquesta vida. Estan passant coses molt rares. Jo no diré ni quan ni on, però ja sabem qui i com". Malgrat l'adversitat, va reafirmar el seu compromís amb la protecció animal: "Porto tota la vida intentant fer alguna cosa bona pels animals. La trajectòria està aquí. El que s'intenta fer és millor. Ara ha tocat destruir a Frank entre varia gent. Doncs segurament. El santuari? No crec".

El naturalista també va manifestar la seva preocupació per les repercussions personals i familiars d'aquest succés: "Per dins estic molt fotut perquè és la primera vegada a la meva vida que em passa. Em fa molta por per la família, pels animals. Ara mateix l'única persona en la qual puc confiar és Paloma". Malgrat les dificultats, Cuesta va assegurar que continuarà lluitant: "Jo seguiré lluitant. És molt dur quan embruten tota la teva casa i es fiquen en les teves coses. És molt fotut. L'únic que m'interessa ara és intentar sortir d'aquest embolic i, segurament, començar en un altre lloc".

Reaccions i suport públic

La detenció de Frank Cuesta ha generat una onada de reaccions en l'àmbit públic i mediàtic. El periodista i presentador Iker Jiménez va expressar la seva solidaritat a través de les seves xarxes socials, manifestant la seva esperança que Cuesta es trobi bé i pugui explicar el que ha succeït en llibertat.

D'altra banda, el periodista Antonio Maestre va generar controvèrsia en suggerir una possible connexió entre la detenció de Cuesta i una recent visita de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al santuari del naturalista. Aquest comentari va provocar un intens debat a les xarxes socials sobre les possibles causes darrere de l'arrest.

Situació legal i possibles conseqüències

Les lleis tailandeses són estrictes pel que fa a la possessió i tràfic d'espècies protegides. De ser trobat culpable, Cuesta podria enfrontar-se a penes de fins a cinc anys de presó i multes superiors a 10.000 euros. A més, les autoritats estan investigant la legalitat de dues fundacions creades per Cuesta per gestionar donacions destinades al manteniment dels animals al seu santuari.

El futur del "Santuario Libertad" i la permanència de Frank Cuesta a Tailàndia són incerts. El naturalista ha mencionat la possibilitat d'haver d'abandonar el país a causa dels problemes legals que enfronta, encara que també contempla arribar a un acord que li permeti continuar amb la seva tasca en favor de la fauna salvatge.