El nou cotxe de 200.000 euros de Laura Escanes

Laura Escanes ha convertit el seu estiu mediterrani en un aparador de moments feliços i algun caprici molt meditat. La intriga va arribar a les xarxes amb un vídeo suggerent, música enganxosa i un cotxe ocult sota una funda de concessionari. Primer va mostrar l'emoció, després les pistes, i finalment una estampa de luxe que va desfermar comentaris i especulacions. No era una simple actualització de garatge, sinó un gest que resumeix l'etapa vital i professional que travessa.
El Porsche que reemplaça el seu Tesla
Al mes d'abril, diversos mitjans especialitzats van identificar el model com un Porsche Macan Turbo elèctric, anunciat per la mateixa Laura amb el missatge “dream car”. El seu preu de partida ronda els 117.000 euros i, amb paquets i personalització, supera amb facilitat la barrera de les sis xifres. La jugada suposava deixar enrere el Tesla amb què se l'havia vist a Madrid i Barcelona durant els últims anys. El salt de prestacions i acabats explicava el somriure al vídeo del concessionari i la pluja de reaccions posteriors.
A mitjans d'agost, un reportatge va detallar que el vehicle que llueix ara als seus blogs seria un Porsche Cayenne S Hybrid amb sostre panoràmic. L'article fixava una forquilla de preu que, amb extres, pot fregar els 200.000 euros. Hi ha un canvi de model o es tracta de dos Porsche en moments diferents del mateix any, un elèctric i un altre híbrid endollable? Les imatges i dates donen suport a totes dues tesis, per la qual cosa convé distingir la compra inicial d'abril dels plans recents d'agost.
Vacances a Menorca i romanç consolidat
L'estrena del cotxe ha coincidit amb el seu primer estiu al costat de l'esquiador Joan Verdú, una relació confirmada a començaments d'any. Les seves publicacions des de Menorca, entre capbussades i posats amb amigues, han reforçat el relat aspiracional que acompanya cada pas de la celebritat.
A X, el compte de Jaleos va amplificar el tema i el debat es va polaritzar entre aplaudiments al “cotxe somiat” i retrets per ostentació. No van faltar missatges sobre sostenibilitat i coherència, habituals cada vegada que una celebritat presumeix d'un SUV de preu altíssim.
Les prestacions publicades per la marca situen el Macan Turbo amb 639 cavalls i càrrega ultraràpida, mentre el Cayenne híbrid ofereix luxe i etiqueta CERO. En preu, fonts solvents parlen d'un ventall que parteix de 117.000 euros i pot arribar gairebé als 200.000 amb paquets específics. Queda clar que el cotxe és més que un transport en la narrativa d'Escanes, és un símbol d'etapa i d'ambició personal. La pregunta ara és si veurem activacions amb la marca o una segona estrena, confirmant quin serà el seu company definitiu d'aventures.