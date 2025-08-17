Miki Núñez lo cuenta todo: El rumor que afectó a su relación con Sara Roy

Miki Núñez se ha consolidado como una de las figuras más queridas del panorama catalán. Su carisma y talento lo han convertido en un rostro omnipresente en la música y la televisión. Paralelamente a su éxito profesional, siempre ha proyectado una imagen de estabilidad sentimental.

Su sólida relación con la también cantante Sara Roy parecía un ancla en el volátil mundo de la fama. Sin embargo, ni siquiera las parejas más afianzadas están a salvo del escrutinio público. Un rumor nacido en la noche más especial del año puso a prueba la calma de su vida personal. Un episodio sobre el que Miki ha decidido hablar por primera vez con total sinceridad.

La química en pantalla que encendió la mecha

Todo comenzó durante la retransmisión de las campanadas de fin de año para TV3. Miki Núñez y Laura Escanes repetían como presentadores, demostrando una gran complicidad en pantalla. El momento clave llegó cuando ambos interpretaron juntos una emotiva canción para dar la bienvenida a 2025.

La química entre ellos fue tan palpable que las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de espectadores comentaron la "sintonía total" que desprendían, y pronto la amistad se convirtió en un supuesto romance para el imaginario colectivo.

Se multiplicaron los mensajes que apostaban a que terminarían juntos, alimentando un rumor que crecía por minutos y que colocaba a Miki en una posición muy incómoda.

La verdad de Miki y la ingeniosa reacción de Sara Roy

Ocho meses después, el artista ha roto su silencio en el pódcast ‘Sin Correa’. Miki Núñez ha explicado cómo vivió aquella polémica que lo situó en el ojo del huracán mediático. "Dos personas heterosexuales pueden ser amigas, aunque sean chico y chica", sentenció con cierta frustración.

El cantante atribuyó parte del revuelo al perfil mediático de Laura Escanes. Señaló que a las mujeres famosas se les busca pareja constantemente, reflejando un sesgo machista. Confesó que la situación le generó preocupación por cómo podría afectar a su relación.

La anécdota más reveladora fue la conversación que tuvo con su pareja en casa. Miki le propuso a Sara Roy subir una fotografía juntos a redes sociales para acallar las especulaciones. La respuesta de ella fue tan inesperada como brillante, demostrando una gran inteligencia y sentido del humor.

"Me están subiendo las escuchas, eh", contestó Sara, quitándole hierro al asunto. Con esta genial réplica, la pareja decidió dejar que la tormenta pasara sola. Entendieron que cualquier desmentido podría avivar aún más el fuego mediático, optando por la discreción y la confianza mutua como su mejor defensa.