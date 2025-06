El curiós mètode de Maria Nicolau per no passar tanta calor

Amb l'estiu a punt d'arribar a Catalunya i les temperatures disparades, ha estat la cuinera i divulgadora Maria Nicolau qui ha tornat a generar conversa a les xarxes. Al seu compte de X (Twitter), s'ha desmarcat amb una estratègia estiuenca singular que va més enllà de refrescar-se.

Consisteix a menjar-se una síndria a queixalades, esmorzar orxata amb gelat i canyella… i fer-ho amb aquesta actitud despreocupada que la caracteritza! A simple vista podria semblar anecdòtic, però té ingredients que revelen molt sobre la seva personalitat i estil de vida.

Consells a les xarxes socials

El detonant va ser una publicació on Nicolau descrivia el seu ritual per mitigar la calor: “La millor recepta per fer passar la xafogor és dinar síndria a queixalades… i a les set baixar a la terrassa de la plaça a fer un batut d’orxata amb gelat de llet merengada i canyella”.

| 3Cat, XCatalunya, @X

Res d’ulleres de sol de disseny ni mocadors sofisticats: parla de peus sense rentar, mitjons trencats i samarreta vella, imatges poderoses que connecten amb la seva comunitat quotidiana.

Maria Nicolau, cuinera i escriptora

Maria Nicolau va saltar a la fama gràcies al seu llibre Cuina! o barbarie, en què defensa una cuina tècnica, accessible i sense artificis. També ha compartit trucs per cuinar sense antiadherents, per salar brous només al final, i per realçar sabors naturals com amb les carxofes a la brasa.

El seu estil es caracteritza per ser pràctic, irreverent i tècnic: explica com funciona la ciència darrere de cada plat, sense caure en l’elitisme. Els seus seguidors valoren que sigui rigorosa i alhora propera. Aquells memes sobre el seu look amb “calceta trencada” modestíssim no han fet més que reforçar la seva reputació de xef del poble.

| TV3, XCatalunya

Altres productes per gaudir de l’estiu

Si hi ha un clàssic indiscutible per refrescar-se, aquestes són les fruites d’estiu. La síndria és la reina per excel·lència, però hi ha més alternatives igual de sucoses i saboroses. El meló, les cireres, el préssec i les nectarines es gaudeixen a queixalades, acabades de treure de la nevera. Per donar-li un toc diferent, pots preparar broquetes de fruita fresca, amanides amb un toc de llima o un gaspatxo de síndria que sorprèn tant pel seu color com per la seva dolçor.

El iogurt natural fred és un altre imprescindible: serveix-lo amb trossos de fruita, un grapat de fruits secs o, si busques alguna cosa més especial, acompanya’l amb un fil de mel i unes fulles de menta. Els gelats casolans, elaborats amb fruites triturades i iogurt, són una alternativa molt més lleugera als industrials i, a més, pots adaptar els sabors al teu gust. El sorbet de llimona o de mango és tan fàcil de fer com posar fruita triturada i una mica de suc al congelador.