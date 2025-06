Villarejo deixa KO Juan Carlos I: 'Es va deixar...'

per Pol Nadal

Durant anys, Juan Carlos I ha estat protagonista de titulars que han sacsejat els fonaments de la monarquia. Tanmateix, poques vegades s’havia produït un atac tan directe com el que ha fet recentment José Manuel Villarejo, l’excomissari convertit en escriptor de best-sellers.

En plena Fira del Llibre de Madrid, Villarejo va tornar a encendre la metxa afirmant que el seu antic cap reial es va deixar guiar per consellers de poca fiabilitat. A què es referia amb exactitud? I, per què aquest missatge en ple mes de juny?

Llibre de Villarejo

El passat 31 de maig, al parc del Retiro, Villarejo va presentar “El Estado contra mí”. Durant la signatura d’exemplars a l’estand de l’editorial Interleo, va ser preguntat per l’actual rebombori entre Juan Carlos I i Miguel Ángel Revilla, cosa que va provocar una reacció inesperada.

| Casa Real, XCatalunya

“Revilla em sembla un pobre home[…]ara farà bé de viure a l’ombra del Rei, que ha comès l’error de continuar sent aconsellat per tota aquesta camarilla de titelles que li han complicat la vida i l’han fet marxar a Abu Dhabi. Podia haver estat tranquil·lament a Espanya”, va assegurar l’excomissari.

En aquesta mateixa intervenció, va afegir que un “geni” del seu entorn va filtrar uns àudios seus, cosa que hauria precipitat l’exili de Juan Carlos I. La frase va ressonar per la seva duresa: va acusar directament l’entorn del Rei d’haver provocat la seva marxa a l’emirat.

Silenci de la Zarzuela

Ni la Zarzuela ni Joan Carles I han emès resposta oficial a aquestes acusacions. Tampoc Miguel Ángel Revilla ha entrat al drap, cosa que manté el silenci en un dels principals protagonistes d’aquest desacord.

| Casa Real

En canvi, a xarxes i mitjans pròxims a la Casa Reial, alguns periodistes apunten que Villarejo està aprofitant l’impuls mediàtic del seu nou llibre per reobrir ferides antigues, sense aportar proves addicionals. Un comentarista assenyalava en un tuit que l’excomissari no presenta res de nou i només es limita a deixar anar “frases lapidàries”.

Filtracions constants contra Juan Carlos I

Aquesta andanada no apareix en el buit. Des de 2017, Villarejo ha estat vinculat a filtracions sobre Juan Carlos I, com la revelació del famós compte “Soleado” a Suïssa, vinculada al monarca i confessada després per María Dolores de Cospedal.

A més, la seva implicació en la peça “Carol” dins de la Operació Tàndem –que investiga els vincles econòmics entre el Rei emèrit i Corinna Larsen– continua activa. Recordem que aquesta macrocausa judicial, oberta el 2017, suma 47 peces sobre delictes com blanqueig, espionatge i organització criminal, i el juliol de 2023 va condemnar Villarejo a 19 anys de presó per revelació de secrets i falsedat documental.

| Casa Real

El moment d’aquestes declaracions no és casual. La presentació del seu llibre ofereix a Villarejo l’escenari perfecte per llançar titulars amb impacte. Simultàniament, el pols mediàtic entre Juan Carlos I i Revilla ha ressuscitat velles tensions, aportant el brou de cultiu ideal perquè l’excomissari torni a reclamar el centre del focus mediàtic